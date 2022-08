Cela fait maintenant de nombreux mois que la même rumeur circule sur internet à propos des écrans des iPhone 14 Pro et Pro Max qui seraient dotés d’un affichage Always On. Cette fonctionnalité déjà présente chez la concurrence permet d'avoir l'écran toujours allumé comme sur une Apple Watch. En assombrissant le reste et en masquant les éléments inutiles pour économiser la batterie.

Deux développeurs donnent des infos sur l'iPhone 14

C'est le site le site 9to5Mac qui partage l'information qui viennent d’un développeur sur Twitter. Selon lui la dernière bêta de Xcode laisse présager de l’arrivée de l’affichage Always On sur l’iPhone 14 Pro.

Histoire de remettre une couche et venir consolider l'information, un autre développeur du nom de Steve Moser a expliqué que l’iPhone 14 Pro pourrait supprimer certains détails dans les widgets une fois que l’écran est verrouillé. Evidemment rien n'a encore été officialisé mais ça commence tout de même à faire beaucoup d'informations sur le même sujet.

Un avant-goût de la fonction "Always on Display" de l'iPhone 14 Pro a peut-être été divulgué par le simulateur Xcode 14 beta 4. Vous trouverez ci-joint les deux premières images d'une vidéo. La première image (mode Always on Display) supprime la texture de l'image de la baleine dans le widget.

Il ne reste plus qu'à attendre qu'Apple officialise tout cela lors d'une présentation officielle. Reste à savoir aussi si cette fonction ne va pas trop être énergivore pour la batterie.