Le port Lightning va t-il disparaitre ? C'est en tout cas c'est qu'un rapport semble indiquer pour la prochaine génération de smartphones made in Apple, notamment pour l'iPhone 14 Pro.

L'USB-C devient la norme pour la téléphone mobile notamment car cela représente de nombreux avantages comme la réversibilité du câble, des temps de recharge généralement plus rapides, etc. Si l'iPhone 13 n'a pas encore osé tirer un trait sur le fameux port Lightning il se murmure que cela pourrait être le cas pour l'iPhone 14.

Les adieux d'un "vieil ami" ?

En effet selon un rapport de iDropNews qui cite plusieurs sources "fiables", Apple envisagerait l'intégration de l'USB-C pour ses modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Par contre, aucune indication ne laisse pour l'heure présager de ce changement stratégique pour le modèle plus classique.

L'objectif pour Apple serait notamment de proposer de meilleurs taux de transfert puisque à ce sujet, le Lightning commence sérieusement à accuser de l'âge. Et ce n'est pas l'arrivée des vidéos en très haute résolution que cela va s'arranger, bien au contraire.

La loi c'est la loi, même pour Apple et ses iPhones

L'autre frein et non des moindres à la pérennité du Lightning c'est tout simplement la Loi, puisque la Commission Européenne souhaite instaurer un chargeur USB-C universel. Et c'est aussi ce qui est en discussions actuellement aux Etats-Unis. Cette obligation en Europe pourrait intervenir dès 2024. Le compte à rebours a donc clairement commencé pour Apple.

Cela pourrait permettre également de rendre l'écosystème Apple moins rigide et d'arrêter définitivement la fameuse question "Quelqu'un aurait un chargeuer d'iPhone ?" lors d'un départ en vacances ou au bureau. Ce qui est une excellente nouvelle !

Qu'en pensez-vous donc ? Dites-le nous si vous l'osez.