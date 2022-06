Une époque se termine et c'est avec tristesse que l'on apprend la fin d'Internet Explorer après de nombreuses années de loyaux services (malgré les moqueries).

Malgré les taquineries à l'égard d'Internet Explorer on ne peut s'empêcher d'avoir une petite pensée pour le navigateur qui vient d'avoir son dernier souffle dans la journée du 15 juin 2022. Avec sa mort, c'est un peu la fin de toute une époque, le départ d'un monument d'internet. Le navigateur fut lancé le 16 aout 1995 et certains auront pu connaitre une époque où il s'agissait du seul navigateur existant.

La fin d'une ère avec Internet Explorer

Internet Explorer 1.0 est créé sur la base du navigateur Spyglass Mosaicc. À cette période qui semble lointaine, IE est fourni sous la forme d'une option dans le premier pack plus! de Windows 95. En 2015, c'est un tournant puisque Microsoft annonce le remplacement progressif d'Internet Explorer par Microsoft Edge, on savait déjà que c'était le début de la fin. À partir de ce moment, le navigateur était de moins en moins utilisé à travers le monde.

Un navigateur qui sent bon les années 90

Toujours symbole d'une époque, il est amusant de noter qu'en 1997, le gouvernement du président américain Bill Clinton avait attaqué en justice Microsoft pour abus de position dominante, notamment à cause d'Internet Explorer. La procédure judicaire avait eu une conclusion en 2021 avec un accord amiable. Microsoft s'engageait à ne pas forcer les fabricants d'ordinateurs à refuser d'adopter d'autres logiciels que les siens.

Sur la fin, Explorer ne représentait plus que 2% du marché des navigateurs internet, contre 77% pour le mastodonte Google Chrome, 8% pour Safari (Apple) et 5% pour Edge.