Si une faille de sécurité massive affectait tous les processeurs Intel actuels, vous souhaiteriez en être informé, n'est-ce pas ? Hélas, Intel n'a pas communiqué sur la raison d'une récente mise à jour du microcode pour la quasi-totalité de ses processeurs.

Cette mise à jour a été publiée vendredi, 12 mai. Repérée par un certain « Phoronix », qui relève qu'Intel n'a rien mentionné sur la cause probable de cette mise à jour lors du « Patch Tuesday », où la société publie généralement ses communiqués de sécurité. La seule explication donnée est qu'il s'agit de « mises à jour de sécurité pour (INTEL-SA-NA) », ce qui veut simplement dire qu'elles concernent un problème sans avis de sécurité.

Fausse alerte, Intel va bien

Alors pourquoi tout ce tapage ? Pour être franc, nous ne savons pas, bien qu'Intel a fait savoir aux utilisateurs que la mise à jour du "Microcode" n'introduisait aucune mise à jour de sécurité. Donc, même si on ne sait toujours pas ce que ce patch corrige réellement, la réponse du fabricant se veut rassurante. Le fantôme des exploits "Meltdown" et "Spectre" datant de 2018, est encore bien trop frais chez les utilisateurs. Ces derniers pouvaient profiter de failles critiques des processeurs modernes, et permettaient à des logiciels malveillants ou à des intrus de pirater vos informations.

Quoi qu'il en soit, ce mystérieux patch de la semaine dernière est déjà en train d'être appliqué par les utilisateurs de Linux et les utilisateurs de Windows et de Mac, en tant que partie intégrante de leurs mises à jour de sécurité.

Quels sont les CPU concernés par ce correctif d'Intel?

Selon PCWorld, les processeurs allant de 2017 jusqu'à la 13e génération actuelle sont listés dans la version du patch, qui a été publiée sur leur page GitHub. Autrement dit, si vous possédez un PC relativement récent équipé d'un processeur Intel, l'entreprise estime nécessaire d'appliquer un correctif à votre système.

On ignore si Intel a décidé de ne pas patcher les anciens processeurs, ou s'ils ne sont pas concernés. Notons que Windows 11 ne prend pas en charge les processeurs antérieurs à la 8e génération, ce qui pourrait expliquer en partie le motif de ce changement.