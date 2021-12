Un troisième boxeur rentrera bientôt sur le ring du marché de la carte graphique. Son nom ? Intel. Et l'on peut dès aujourd'hui découvrir les noms de certaines cartes du constructeur.

Le constructeur américain Intel prépare son arrivée sur le terrain de la carte graphique, comme nous avions pu le remarquer lors de la cérémonie des Game Awards 2021. Ainsi, les GPU Alchemist arriveront début 2022. En attendant, VideoCardz semble avoir profité d'une source (qui souhaite rester anonyme) pour se procurer le nom des modèles de cartes.

Pour PC de bureau et pour PC portable

L'information en question est un fichier concernant le driver de ces fameuses cartes. Il mentionne ainsi une première liste que voici rien que pour vos yeux ébahis :

Intel (R) Arc (TM) A380 Graphics Family

Intel (R) Arc (TM) A350 Graphics Family

Intel (R) Arc (TM) A370M Graphics Family

Intel (R) Arc (TM) A350M Graphics Family

Intel (R) Iris (R) Xe A200M Graphics Family

La gamme Intel

Nous avons donc quatre modèles pour ordinateur de bureau (modèles Arc) et un modèle pour laptop (modèle Iris). Des fuites précédentes ont suggéré qu'il pourrait y exister jusqu'à cinq variantes différentes des GPU DG2, ces différences concernent notamment la mémoire. Ce n'est donc pas une liste exhaustive, mais cela reste intéressant pour connaitre la nomenclature qu'Intel souhaite adopter à l'avenir.

Espérons que l'on puisse s'y retrouver plus facilement qu'avec la stratégie actuelle de Nvidia, qui semble vouloir multiplier les modèles mois après mois. En terme de puissance, le GPU Arc A380 pourrait se rapprocher d'une GTX 1650 SUPER. Et de son côté, l'Arc A350 aurait pour ambition de venir rivaliser avec une RTX 3050 et son rival RX 6400 chez AMD. Rien que ça.

Nous devrions avoir plus d'informations dans les semaines à venir.