Intel souhaite continuer son offensive du coté des GPU pour venir concurrencer directement Nvidia et AMD. Et deux nouveaux modèles devraient arriver bientôt.

PC Games Hardware et Digital Foundry ont eu l'opportunité de pouvoir interviewer deux pontes de chez Intel à savoir Tom Petersen et Ryan Shrout, chefs du marketing chez Intel. Une bonne occasion d'en savoir un peu plus sur les produits à venir.

Les GPU A770 et A750 de chez Intel en route ?

Tom Petersen a donc confirmé lors de la vidéo que l’A770 Limited Edition serait disponible sur le site web de la société et que des modèles custom des A770 et A750 seront également disponibles. Tout comme pour l’Arc A380, le lancement sera d’abord uniquement dans certains pays. On sait déjà que pour l'Europe, l'Allemagne est dans le lot mais pour la France c'est une toute autre histoire.

Au niveau des performances, Intel compare souvent ses deux cartes avec la Nvidia GeForce RTX 3060. Selon les tests en interne, Arc A770 fait mieux que la carte des verts sur des jeux avec ray tracing et en définition 1080p.D'après Petersen, la carte serait même au niveau d'une RTX 3060 Ti. Reste à voir ce qu'il en est réellement dans un benchmark indépendant. Elle devrait être aussi plus puissante et rapide que la AMD Radeon RX 6600 XT.

Cette arrivée prochaine de nouvelles cartes Intel sur le segment de l'entrée de gamme ne fera en tout cas pas de mal au marché qui repose uniquement sur un combat AMD/Nvidia depuis... toujours ?