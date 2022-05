Le Taipei International Information Technology Show ou plus simplement COMPUTEX de 2022 devrait être l'occasion pour Intel de dévoiler des choses. En effet d'après des informations qui ont pu être obtenues par WCCFTECH les Arc Alchemist A750, A580 et A380 devrait se dévoiler aux yeux du monde.

Pour faire les choses bien, Intel commercialiserait les cartes graphiques Arc A750 et A380 (rien à voir avec l'avion) dans la foulée de la présentation au Computex. Par contre il faudrait attendre un peu plus pour l’A580 qui serait elle disponible dans le courant du mois de juillet.

Mais aussi des prix

WCCFTECH va plus loin dans les informations Intel et visiblement leurs sources taiwanaises sont assez précises puisque qu'il faudrait débourser 350 dollars pour la A750, 280 dollars pour la A580 et 150 dollars pour la A380. Pour ce qui est de la puissance voilà une petite comparaison avec Nvidia :

A750 : RTX 3060

: RTX 3060 A580 : RTX 3050

: RTX 3050 A380 : GTX 1650

Reste à voir si tout ceci sera suffisant pour convaincre les acheteurs de se tourner vers un nouvel acteur plutôt que les vétérans du milieu. Pour le moment la pénurie rend les cartes Nvidia plus chères mais la courbe est sérieusement en train de baisser.

Que pensez-vous de l'arrivée d'Intel ? Seriez-vous prêts à abandonner Nvidia et AMD pour vous tourner vers ce constructeur ?