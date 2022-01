Il y a peu, nous apprenions qu'il était possible (avec les connaissances nécessaires) d'overclocker les processeurs AIder Lake non-K. Sauf qu'Intel préfère tout de même mettre les petits malins en garde. Voyez plutôt.

Un processeur non-K n'est pas sensé pouvoir être overclocké. Sauf que des petits malins ont réussi à le faire (dans d'assez bonnes conditions), notamment avec le modèle Intel Core i5-12400. Ni une, ni deux, Intel a préféré mettre en garde les utilisateurs sur une telle procédure qui pourrait causer de graves soucis.

Intel prévient

L'entreprise souligne notamment que l'overclocking du processeur annule la garantie de la puce et peut endommager à la fois le processeur lui même et les autres composants de l'ordinateur. Les journalistes du site Tom's Hardware ont contacté Intel, voici sa réponse :

Les processeurs non-K de 12ème génération d'Intel n'ont pas été conçus pour l'overclocking. Intel ne garantit pas le fonctionnement des processeurs au-delà de leurs spécifications. La modification de la fréquence d'horloge ou de la tension peut endommager ou réduire la durée de vie du processeur et des autres composants du système, ainsi que sa stabilité et ses performances.

Cette possibilité d'overclocking est visiblement une erreur de la part du constructeur et il est donc fort possible que les nouvelles mises à jour du BIOS viennent la réduire à néant. Dans le doute, nous ne pourrons que trop vous conseiller d'éviter la manipulation, surtout si vous n'avez pas vraiment le savoir-faire pour overclocker un modèle plus "classique" K.