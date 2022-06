Après les verts et les rouges (Nvidia et AMD) c'est au tour des bleus de débarquer sur nos PC fixes avec la première carte Intel A380 qui fait son entrée en Chine et bientôt en Occident.

Nulle question ici de vous parler de l'Airbus A380 mais bel et bien de la toute première carte graphique Desktop de chez Intel qui porte le même numéro que le célèbre avion. Exploitant un GPU ACM-11 gravé en 6 nm qui propose 8 Cores Xe, la carte graphique embarque 6 Go de mémoire GDDR6 96 bits à 16 Gbps. Coté fréquence GPU, on est sur du 2000 Mhz pour un TDP de 75 watts.

Une petite carte Intel accessible

Avant de voir arriver de la plus grosse artillerie, cette carte symbolise l'entrée de gamme du constructeur et va être vendue à 150 dollars. Uniquement en Chine dans un premier temps mais elle devrait évidemment arriver chez nous un peu plus tard dans le courant de l'été.

C'est une carte qui est calibrée pour proposer du 1080p/60FPS. D'après les premiers informations, les performances seraient de 25 % supérieures à la RX 6400 d'AMD. Enfin , le GPU possède une compatibilité DirectX 12 Ultimate et Ray Tracing (à ne pas confondre avec le RTX qui est propre à Nvidia).

En outre, on peut apprendre aussi l'existence de la toute première carte partenaire Intel à savoir la société Gunnir : L'A380 Photon. Voilà qu'Intel commence à jouer chez les grands pour les GPU. Contrairement au modèle de base Intel, l'A380 Photon de chez Gunnir embarque un système avec deux ventilateurs comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.

Voilà qui va apporter un peu de fraicheur au milieu assez fermé des GPU desktop.