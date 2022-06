Mauvaise nouvelle pour Intel ? L'Arc Alchemist A380 qui est disponible en Chine via des constructeurs comme GUNNIR est en train de passer au banc d'essai et les premiers résultats ne semblent pas à la hauteur des attentes. L'un des premiers tests vient du créateur de contenu Shenmedounengce de la plateforme BiliBili.

Qu'attendre de la Intel Arc A380 ?

Le GPU utilisé pour le test est le GUNNIR Intel Arc A380 6 Go Photon. Sur les tests dits synthétiques, la carte s'en sort bien et arrive à se rapprocher voir dépasser la concurrence comme les cartes AMD Radeon RX 6400 et NVIDIA GeForce GTX 1650. C'est surtout dans les tests de performances sur les jeux vidéo qu'elle est un peu à la traine et forcément c'est là où elle est attendue.

Ainsi, sur une gamme de jeux DX11, DX12 et Vulkan comme League of Legends, GTA 5, PUBG, Shadow of The Tomb Raider, Forza Horizon 5 et Red Dead Redemption 2. L'Intel Arc A380 se montre plus lente que l'AMD Radeon RX 6400, mais aussi moins performante que la carte graphique GeForce GTX 1650 qui est pourtant assez vieille.

Benchmarks sur les jeux

Là où c'est douloureux c'est qu'Intel avait spécifiquement ciblé l'AMD Radeon RX 6400 dans son communiqué de presse pour l'Arc A380 en déclarant même que la nouvelle carte offrirait 25% performances en plus. Et clairement ce n'est pas le cas. Aie.