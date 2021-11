Le bal des constructeurs de carte graphique s'apprête à avoir un nouveau concurrent avec l'arrivée dans la course du géant Intel. Dont on apprend quelques informations via une "fuite".

En réalité il ne s'agit pas réellement d'une fuite mais des propos d'un influenceur qui ont été reportés par wccftech. Le personnage en question porte le nom de Moore's Law Is Dead. Selon lui, le modèle entrée de gamme d'Intel serait équipé de 6 Go de mémoire vidéo, plus précisément de la GDDR6. Selon ses dires, il se pourrait même que ce soit deux modèles, un peu à la manière de ce qui se fait déjà avec Nvidia/AMD. À savoir une version 6 Go/64-bit pour les portables et une déclinaison de bureau en 6 Go/96-bit.

Un entrée de gamme très abordable ?

Cette carte d'entrée de gamme de chez Intel aurait pour but de venir directement concurrencer les GeForce GTX 1650 SUPER des verts, avec à la clé une possibilité de faire du ray tracing. Le prix serait particulièrement alléchant avec une somme de 200 dollars selon wccftech et même 180 dollars pour le YouTubeur Moore's Law Is Dead.

Intel veut tout casser

Ce genre de tarification, tout en connaissant les problèmes de pénuries actuelles dans le monde du GPU pourrait être un coup de maitre. En effet, quoi de mieux pour se faire connaitre (même si Intel n'a plus rien à prouver) que de casser les prix du marché en se montrant très accessible. Reste évidemment à voir si les stocks pourront suivre, ce qui n'est pas une mince affaire par les temps qui courent.

Mais attention, ARC Alchemist ce ne sont pas que des cartes graphiques entrée de gamme, puisqu'Intel prévoit aussi des modèles plus puissants pour venir concurrencer directement le haut de gamme de chez AMD et Nvidia.

En septembre par exemple, on apprenait l'existence d'une carte avec les performances d'une RTX 3070 pour moins de 500 dollars. Pour le moment, Intel n'a rien spécifié sur l'existence de cartes encore plus performantes pour venir siphonner les ventes des RTX 3080 SUPER. Nul doute que cela finira par arriver.