Alors que les amateurs de Tech attendent actuellement les premières cartes graphiques Intel Arc A580, A750 et A770 chez les revendeurs, qui doivent venir concurrencer notamment l'entrée de gamme de chez Nvidia, il semblerait que le constructeur américain souhaiterait abandonner la course.

Un choix décisif chez Intel ?

L'information vient de Moore’s Law is Dead qui est coutumier du fait. L'informateur explique notamment (et avec une certaine tristesse) que Intel stoppera son activité de production de carte graphique après la sortie de sa seconde génération au nom de Battlemage. À la base il y avait 4 générations de GPU à venir comme nous avions pu le découvrir en 2021 : Alchemist, Battlemage, Celestial et Druid. On devrait donc tirer un trait sur Celestial et Druid. La décision qui semble assez étrange surtout pour un constructeur aussi reconnu qu'Intel serait liée au cout plus important que prévu et aux performances qui sont en dessous des prévisions et des objectifs du géant américain. En attendant, Intel va réduire ses sorties et semble t-il se focaliser sur l'entrée/milieu de gamme.

Une information à prendre avec des pincettes ?

L'ingénieur Raja Koduri, responsable chez Intel a toutefois expliqué ne pas comprendre le fondement des rumeurs et précise sur son compte Twitter :

Elles n'aident pas l'équipe qui travaille dur pour les mettre sur le marché, elles n'aident pas la communauté graphique pc… on doit se demander, qui aident-elles ?… nous sommes toujours en première génération et oui nous avons eu plus d'obstacles que prévu à surmonter, mais nous avons persisté….

À voir donc.