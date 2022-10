Le créateur de contenus SignalRGB a voulu se lancer le défi assez fou de réaliser un écran géant uniquement avec des claviers RGB. Une idée folle dites-vous ? Pourtant il semble y être arrivé comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Un écran avec des claviers ? Plaît-il ?

Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre de création puisque Logitech avait réalisé quelque chose de semblable lors de la PAX East 2016. Mais c'est quasiment plus bluffant ici d'y arriver sans être une grosse entreprise de tech. Il s'agit de 40 claviers modèle WhirlwindFX Element v2 disposés en huit lignes de cinq périphériques.

Le créateur a fixé quatre clous sur chaque clavier avec des hubs USB et une tonne de cable pour obtenir ce rendu. Ensuite il a utilisé son logiciel propriétaire maison pour créer une grille d'assignation. SignalRGB explique que cela ne requiert que 2% des capacités du processeur.

Evidemment en plus de l'installation en elle même on peut aussi découvrir une utilisation réelle. Quoi de plus concret pour cela que de lancer DOOM ? Vous savez, le FPS qui peut être joué quasiment partout. Evidemment le tout est particulièrement pixélisé mais on retiendra tout de même l'effort de cette création artistique. Il est aussi visiblement possible de jouer à Minecraft, Pong et Mario.

Notons que les claviers en question WhirlwindFX Element v2 sont à 50 dollars l'unité et que cette expérience coûte donc au minimum 2000 dollars en matériel.