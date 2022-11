Iiyama est donc une entreprise japonaise qui fut fondée en 1973, et qui est spécialisée dans la vente de téléviseurs et d'écrans d'ordinateur. Alliant technologies de pointe et bon rapport qualité/prix, c'est un très bon choix en 2022.

IIYAMA souhaite proposer aux joueurs ce qui se fait de mieux en terme de moniteurs gaming sans oublier bien entendu de s'adresser à tout le monde. Notamment avec une gamme à petits prix mais qui ne déroge jamais sur la qualité des produits. Cette gamme se nomme Black Hawk et elle permet d'accéder à la qualité à moindre coût. De quoi jongler habilement et efficacement entre la polyvalence du produit tout en préservant vos finances.

Black Hawk G2450HSU, le petit et performant full HD

Cette gamme commence avec le G2450HSU. Comme son nom l'indique il s'agit d'un 24 pouces, une dalle Full HD VA avec une fréquence de rafraichissement de 75 Hz et un temps de réponse de 1ms MPRT. Notons que pour une meilleure fluidité des images, la technologie freesync sera de la partie. Les dalles VA produisent un espace couleurs bien plus vaste que les écrans TN et présentent le meilleur rapport de contraste de toutes les variétés de LCD. C'est donc la garantie d'une image de très bonne qualité avec de très belles couleurs. L'écran propose notamment la fonction Black Turner, qui vous donne la possibilité d'ajuster la luminosité et les tons foncés pour améliorer la visibilité dans les zones sombres. Une opportunité de plus d'avoir de belles images avec de beaux contrastes. L'écran est proposé au prix de 139,99 euros ! Se faisant il est d'un excellent rapport qualité/prix.

Black Hawk G2740HSU, le beau 27 pouces IPS

Toujours avec un rapport qualité/prix excellent voici le IIYAMA G2740HSU, un écran full HDplus grand que le précédent puisqu'il fait 27 pouces. Il s'agit cette fois d'une dalle IPS. Couvrant 100% de la gamme de couleurs sRGB, cette dalle IPS offre une précision bien plus grande dans les couleurs et les angles de vision plus larges garantissant des scènes plus immersives dans vos jeux vidéo. Un écran polyvalent donc, qui conviendra à tous vos usages, de la simple bureautique au dernier jeu AAA. Il propose une fréquence de 75 Hz en HDMI et DP, et profite bien entendu de la technologie FreeSync pour une fluidité absolue. L'écran est proposé au tarif de 179,99 euros, une très bonne pioche si vous cherchez un beau 27 pouces sobre, élégant et performant.

Black Hawk G2740QSU, un 27 pouces IPS mais WQHD !

On monte d'un cran avec le G2740QSU, qui propose non pas une définition Full HD mais WQHD soit 2560 x 1440, une bien belle définition qui permet d'admirer au mieux les détails de vos jeux AAA sans dépenser une fortune. Toujours en 75Hz de fréquence, il est aussi compatible FreeSync comme les deux modèles précédents. Le tarif est de 239,99 euros. C'est le modèle le plus premium de la gamme Black Hawk mais qui respecte toujours un rapport qualité/prix irréprochable. Car l'objectif de IIYAMA c'est de rendre aussi le jeu vidéo PC accessible pour TOUS.

IIYAMA, des écrans pour tous

Outre la gamme Black Hawk qui repose sur l'entrée de gamme et l'accessibilité, mais jamais au détriment de la qualité, le constructeur japonais propose aussi des produits haut de gamme via sa panoplie Red Eagle allant du Full HD au WQHD, avec une très bonne mise en avant de la fluidité. Les fréquences de rafraichissement ne descendent pas en dessous des 144Hz. Et chaque écran se dote de la technologie Adaptive Sync pour une fluidité extrême.

IIYAMA est donc le juste choix pour accompagner le reste de votre configuration, et cela peu importe votre porte feuille. L'objectif du constructeur est de satisfaire toutes les demandes, que vous veniez de poser le pied dans le monde du PC gaming ou que vous soyez un technophile averti à la recherche du modèle ultime.

En résumé

Une gamme Black Hawk pour toutes les bourses , avec un bon rapport qualité/prix

, Le IIYAMA G2450HSU, un 24 pouces Full HD VA/75Hz à 139,99 euros

Le IIYAMA G27440HSU, un 27 pouces Full HD IPS/75Hz à 179,99 euros

Le IIYAMA G27440QSU , un 27 pouces WQHD IPS/75Hz à 239,99 euros

Une compatibilité FreeSync pour tous les modèles pour une excellente fluidité

Des écrans sobres et élégants, sans fioritures

Quand bien même vous n'auriez pas le budget ou simplement le besoin de technologies si poussées, la gamme Black Hawk présente des moniteurs plus humbles, mais non moins performants. La plupart des dalles varient entre FHD et Full HD pour profiter au maximum de vos expériences bureautiques qu'elles soient destinées au gaming ou au travail.