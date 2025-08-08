Avec la gamme G-Master, iiyama s’adresse aux gamers qui recherchent la performance sans compromis. Parmi ses clans, Gold Phoenix incarne le sommet de la compétition.

Chez iiyama, le gaming est une affaire de précision. La gamme G-Master a été pensée pour libérer tout le potentiel des joueurs, avec plusieurs clans adaptés à chaque style. Le plus redoutable ? Gold Phoenix, conçu pour ceux qui veulent contrôler le jeu à la perfection. Réservé aux hardcore gamers et aux passionnés d’eSport, Gold Phoenix mise sur des écrans à 240Hz et 280Hz, avec des temps de réponse ultra-courts et les dernières innovations technologiques. Le nouveau GCB3486WQSCP-B1, lancé en mai, en est l’exemple parfait : dalle VA incurvée 34’’, HDMI 2.1 pour exploiter les consoles next gen à 100 %, 240Hz, 0.4 ms… Un monstre de fluidité et d’immersion.

Ce modèle a d’ailleurs été sélectionné pour équiper les espaces sim racing sur les stands du WEC 2025, du Mans 24 et du Mans Ultimate. Les visiteurs du stand Thrustmaster ont pu profiter d’une immersion totale lors de sessions de simulation automobile, démontrant à quel point cet écran s’impose comme une référence, même dans les environnements les plus exigeants.

Il rejoint les modèles GB2790QSU-B5, GB3290QSU-B1 (disponible en juillet) et GB2795HSU-B1 pour former un quatuor redoutable, taillé pour la compétition. Avec Gold Phoenix, aucun compromis. Juste la victoire.

Un nouvel écran iiyama taillé pour la victoire

Le iiyama GCB3486WQSCP-B1 est conçu pour vous plonger au cœur de l’action. Son grand écran incurvé de 34 pouces suit naturellement le regard, ce qui renforce l’immersion dans le jeu. Son format ultra-large permet de voir plus d’informations à l’écran, idéal pour les jeux rapides ou compétitifs.

Avec une fréquence de 240Hz, les mouvements sont ultra-fluides et réactifs. Couplé à un temps de réponse de 0.4 milliseconde, cela signifie moins de flou, plus de précision, et un vrai avantage en jeu. Le support du HDR400 rend les images plus lumineuses et plus contrastées, et la technologie FreeSync Premium empêche les saccades d’image.

Le iiyama GCB3486WQSCP-B1

Parfait pour les consoles

Pensé aussi pour la polyvalence, ce modèle iiyama GCB3486WQSCP-B1 intègre une prise HDMI 2.1, parfaite pour profiter pleinement de votre PS5, Xbox Series X ou Nintendo Switch 2, un port USB-C puissant (95W), et une fonction KVM, qui vous permet de contrôler deux appareils avec un seul clavier et une seule souris. Ajoutez à cela la possibilité d’afficher deux sources en même temps (fonction Picture-in-Picture ou Picture-by-Picture) : vous avez là un écran aussi à l’aise en jeu qu’en usage quotidien. Aussi bien votre PC que vos consoles.

Avec ses performances de pointe, sa connectique complète et son format immersif, le GCB3486WQSCP-B1 s’impose comme un choix évident pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans le jeu. Que vous soyez joueur pro, compétiteur acharné ou passionné de belles images, cet écran est prêt à vous suivre sur tous les terrains. Rejoignez le clan Gold Phoenix… et prenez une longueur d’avance.