iiyama a dévoilé son tout premier écran OLED 280 Hz, le G-Master Titan Falcon. Un moniteur pensé pour les joueurs et les amateurs de compétition.

Longtemps resté fidèle aux dalles LCD, iiyama ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le constructeur japonais dévoile en effet son premier OLED, le G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon, un modèle de 27 pouces qui entend séduire les joueurs les plus compétitifs sans s’aventurer sur des tarifs haut de gamme.

Le G-Master Titan Falcon, le premier écran OLED de iiyama

Pour cette première incursion dans l’OLED, iiyama mise donc sur une dalle Tandem OLED de quatrième génération de LG Display. Cette technologie WOLED s’appuie sur une architecture censée améliorer la luminosité, la restitution des couleurs et, surtout, les performances HDR, tout en gagnant en efficacité énergétique. Le constructeur japonais annonce ainsi un pic de luminosité pouvant atteindre 1500 cd/m² en HDR tout en conservant les noirs profonds et un contraste important, principaux atouts de l’OLED. Ce G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon proposera une définition QHD (2560x1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 280 Hz. Son temps de réponse de 0,03 ms s’adresse clairement aux amateurs de jeux compétitifs, non sans compter sur la compatibilité NVIDIA G-SYNC et FreeSync Premium.

Côté connectique, l’écran OLED de iiyama embarquera deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort, un port USB-C compatible Power Delivery 65 W, un switch KVM intégré, un hub USB 3.2 et des modes Picture-in-Picture et Picture-by-Picture. Le tout s’accompagne d’un pied ergonomique réglable en hauteur et d’un éclairage RGB personnalisable. Si iiyama promet un tarif plus compétitif que la concurrence, le constructeur n’a toutefois pas encore communiqué le prix de son premier moniteur OLED, ni sa date de commercialisation.







Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design : Moniteur gaming plat

: Moniteur gaming plat Diagonale : 27", 68.6cm

27", 68.6cm Matrice : META3 OLED 4th generation

META3 OLED 4th generation Résolution native : 2560 x 1440 @280Hz (approx.3.68 Megapixels, WOLED) Le ratio d'aspect 16:9

2560 x 1440 @280Hz (approx.3.68 Megapixels, WOLED) Le ratio d'aspect 16:9 Luminosité : 1500 cd/m² (Maximale, HDR)

1500 cd/m² (Maximale, HDR) Contraste :1500000:1

:1500000:1 Temps de réponse (GTG) 0.03ms

(GTG) 0.03ms Angle de vision horizontal/vertical : 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° Couleurs supportées 1.07B 10bit (sRGB: 150%)

: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° Couleurs supportées 1.07B 10bit (sRGB: 150%) Fréquence horizontale 30 - 463kHz

30 - 463kHz Surface de travail : H x L 586.75 x 330.05mm

H x L 586.75 x 330.05mm Taille du pixel : 0.2292mm

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal HDMI x2 (v.2.1, max. 2560 x 1440 @280Hz)

DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 2560 x 1440 @280Hz)

USB HUB x2 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, Type-A))

USB-C DOCK x1 (Power delivery 65W, v. 3.2 (Gen 1, 5Gbps))

HDCP : oui

Prise casque : oui

CARACTERISTIQUES

KVM switch : oui

Réducteur de lumière bleue : oui

Compatible Adaptive Sync G-SYNC - 2560 x 1440 @48-280Hz, DisplayPort Only

Extra Fonction de protection de l'OLED

HDR HDR TB400

Langues OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Boutons de contrôle Joystick, Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélection du signal, Bas, Gauche / i Style, Mode nuit, Réducteur de lumière bleue, Droite / Volume

Paramètres réglables : Réglage de l'image (contraste, luminosité, HDR, Adaptive Sync, mode nuit, reducteur de lumière bleue, gamma), Sélection de l'entrée (auto, manuel / HDMI1, HDMI2, DP), Réglage de l'audio (volume, muet, entrée audio), Sauvegarder les paramètres de l'utilisateur (modes utilisateur), Réglages des couleurs (6-axes, température de couleur, préréglage utilisateur, black tuner), PiP / PBP, Réglage de l'image avancé (i-Style colour, Technologie X-Res, netteté, plage HDMI, mode direct drive, réglage du mode vidéo), Langue, Configuration (éclairage, position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, durée de l'OSD, contrôle DDCI/CI, logo d'ouverture, LED d'alimentation, chargement USB), Configuration KVM, compression DSC, Target Assist), Informations sur l'affichage, Protection de l'OLED (déplacement de l'écran, entretien de l'écran, entretien approfondi de l'écran, avis d'entretien, économiseur d'écran), Informations sur l'affichage, Réinitialiser (tout réinitialiser)

: Réglage de l'image (contraste, luminosité, HDR, Adaptive Sync, mode nuit, reducteur de lumière bleue, gamma), Sélection de l'entrée (auto, manuel / HDMI1, HDMI2, DP), Réglage de l'audio (volume, muet, entrée audio), Sauvegarder les paramètres de l'utilisateur (modes utilisateur), Réglages des couleurs (6-axes, température de couleur, préréglage utilisateur, black tuner), PiP / PBP, Réglage de l'image avancé (i-Style colour, Technologie X-Res, netteté, plage HDMI, mode direct drive, réglage du mode vidéo), Langue, Configuration (éclairage, position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, durée de l'OSD, contrôle DDCI/CI, logo d'ouverture, LED d'alimentation, chargement USB), Configuration KVM, compression DSC, Target Assist), Informations sur l'affichage, Protection de l'OLED (déplacement de l'écran, entretien de l'écran, entretien approfondi de l'écran, avis d'entretien, économiseur d'écran), Informations sur l'affichage, Réinitialiser (tout réinitialiser) Haut-parleurs 2 x 5W

Sécurité adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B 04 MECANIQUE

Réglages Position Image hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) RÉGULATION DE LA HAUTEUR 150mm

Rotation (fonction PIVOT) 90°

Angle de rotation 90°; 45° gauche; 45° droit

Angle d'inclinaison 23° en avant; 5° en arrière

Montage VESA 100 x 100mm

DIMENSIONS / POIDS