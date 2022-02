iiyama veut proposer aux joueurs ce qui se fait de mieux en terme de moniteur gaming. Pour cela le constructeur mise sur 4 "clans G-Master", un peu à la manière des Daimyo japonais lors de l'époque Sengoku. Ces 4 clans représentent 4 types de produits différents :

Red Eagle : Des produits haut de gamme du constructeur allant du Full HD au WQHD, avec une très bonne mise en avant de la fluidité. Les fréquences de rafraichissement ne descendent pas en dessous des 144Hz. Et chaque écran se dote de la technologie Adaptive Sync pour une fluidité extrême. Les tailles vont du 24 au 43 pouces.

: Des produits haut de gamme du constructeur allant du Full HD au WQHD, avec une très bonne mise en avant de la fluidité. Les fréquences de rafraichissement ne descendent pas en dessous des 144Hz. Et chaque écran se dote de la technologie Adaptive Sync pour une fluidité extrême. Les tailles vont du 24 au 43 pouces. Black Hawk : Un peu plus entrée de gamme, les produits Black Hawk permettent d'accéder à la qualité à moindre coût.

: Un peu plus entrée de gamme, les produits Black Hawk permettent d'accéder à la qualité à moindre coût. Gold Phoenix : Se concentrant sur le Full HD et la grande fluidité de fait ; cette gamme est l'alliée ultime pour l'eSport. 240 Hz de fréquence de rafraichissement, temps de réponse de 0,4ms et FreeSync Premium histoire de parfaire le tout.

: Se concentrant sur le Full HD et la grande fluidité de fait cette gamme est l'alliée ultime pour l'eSport. 240 Hz de fréquence de rafraichissement, temps de réponse de 0,4ms et FreeSync Premium histoire de parfaire le tout. Silver Crow : Cette gamme se concentre surtout sur la définition 2560x1440 pour que votre œil puisse apercevoir chaque détail de l'image.

G-MASTER GB3467WQSU-B1 (Red Eagle), le bel incurvé

Moniteur haut de gamme, le modèle GB3467WQSU propose une dalle VA incurvée 1500R de 34 pouces avec une résolution de 3440 x 1440. Directement inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R permet une expérience particulièrement confortable, surtout pendant de longues sessions de jeu.

L'objectif est de rendre l'immersion rapide et sans faille, peu importe le contenu de votre écran. Pour autant, iiyama ne sacrifie pas la fluidité et la vitesse puisque le moniteur profite de 0.4 ms de temps de réponse des images mobiles (MPRT) avec une prise en charge de 165Hz. Bref, une vitesse absolue. De plus, ce modèle jouit de la fameuse technologie AMD FreeSync Premium, qui vient optimiser la fluidité à un degré encore plus impressionnant.

Enfin pour le rendu de l'image, les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction Black Tuner. Cela permet d'avoir des noirs particulièrement profonds et sublimer de manière générale les images sombres.

G-MASTER G4380UHSU-B1 (Red Eagle), le géant de iiyama

Toujours dans le haut de gamme et la qualité, voici le modèle G4380UHSU qui cette fois est un beau bébé de 43 pouces en définition 3840 x 2160. On ne vous apprend rien, la 4K offre une zone d’affichage avec 4 fois plus d’espace d’information et de travail qu’un écran classique en Full HD.

Cette fois encore, le constructeur Iiyama mise sur la fluidité ultime avec 144Hz de fréquence de rafraichissement et un MPRT de 0,4 ms. C'est donc un excellent allié pour le jeu pour ceux qui souhaitent profiter de belles images (4K) mais sans délaisser la fluidité nécessaire obligatoire pour certains jeux comme le FPS ou le MOBA. Le AMD FreeSync Premium est aussi compatible pour rendre l'expérience la plus agréable possible pour l'utilisateur. Comme l'écran précédent, la fonction Black Tuner est aussi présente pour améliorer au mieux les images sombres.

N'attendez plus !

iiyama est donc le juste choix pour accompagner le reste de votre configuration et vous faire profiter du jeu vidéo sur PC dans les meilleures conditions. Pour finir, les joueurs sur consoles pourront jouer jusqu'à 120 FPS, en FHD ou 2K.