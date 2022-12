Huawei annonce donc la disponibilité en Chine de ses lunettes intelligentes Vision Glass. Globalement il s'agit d'un périphérique connecté qui peut se brancher à n'importe quel appareil (PC, smartphone, etc). Le but de ces lunettes est de servir de prolongement pour permettre de regarder du contenu "au plus proche possible", vidéos comprises.

Huawei est déjà dans le futur

Cela fait longtemps que l'on parle de lunettes intelligentes mais Huawei est le premier à démocratiser réellement ce type de produits. Les Huawei Vision Glass sont équipées de deux écrans Micro OLED de 0,49 pouce pour une résolution en Full HD (soit 1920 x 1080 pixels). Chaque dalle propose une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz. On note aussi toujours pour les écrans une luminance à 480 cd/m².

De plus, les Vision Glass offrent un champ de vision de 41°, 53 PPD et une distance interpupillaire de 63,5 mm (± 4 mm), le tout pour créer des projections jusqu'à 120 pouces via un écran virtuel. En d'autres terme cela permettra à l'utilisateur d'avoir une immersion totale pour un film ou une série. Difficile de dire ce que cela donnera sur le long terme sur la fatigue oculaire et ce n'est pas le constructeur qui risque d'en parler.

Les lunettes permettent de profiter d'un écran virtuel de 120 pouces.

Ces lunettes intelligentes Huawei sont uniquement disponible en noir brillant au prix de 2899 CNY soit environ 390 euros. Pour l'heure il n'y aucune date de sortie pour l'Occident. Mais si cela fonctionne il n'y aucune raison de ne pas voir débarquer ce type de technologie par chez nous.