C'est plus une station de travail pour créateur qu'une véritable machine de jeu mais on a tout de même voulu vous en toucher deux mots car la configuration est clairement multitâches

On vous l'accorde volontiers, ce ZBook Studio G9 comme son nom l'indique n'est pas spécialement à destination des joueurs. HP ne communique pas dessus dans une optique jeu vidéo mais la configuration reste ultra costaude et permet clairement un usage multiple.

HP laisse de beaux choix

L'écran qui est proposé est une dalle OLED au format 16:10 avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une option tactile en option. Encore fois on sent aussi la portée pro dans cette possibilité de configuration.

Selon votre désir mais aussi l'épaisseur de votre portefeuille, HP propose plusieurs choix. En son cœur, on peut ainsi choisir entre un Intel Core i7-12700H et un Intel Core i9 -12900HK. Pour le GPU aussi, grand seigneur, HP permet de choisir entre une carte purement pro à savoir une RTX A5500 ou bien une RTX 3080 ti version mobile. Les deux possèdent 16 Go GDDR6 sur un bus de 256 bits.

Un monstre

Idem pour la RAM et le stockage, tout dépend de vos capacités financières ou de vos besoins. On peut faire monter la bête jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5 et 4 To en stockage PCIe Gen4 NVMe. Clairement de quoi se faire une machine de course si l'on a les moyens.

Pour la connectique et comme vous pouvez voir dans l'image ci-dessus, cette station de travail HP propose deux ports Thunderbolt 4, un port USB-Type C à 10 Gbit/s, un port USB Type-A, un lecteur de carte Micro-SD et du Wi-Fi 6E. Une station qu'il sera clairement possible de convertir aussi pour faire du jeu vidéo.

Le revers de la médaille c'est que tout ça va avoir un prix qui risque d'être très élevé. Pas d'estimation pour l'instant de la part d'HP mais simplement une fenêtre de lancement pour juin 2022.