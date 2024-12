Vous êtes passionné de simulations et cherchez à approfondir votre immersion ? HORI propose des accessoires conçus pour enrichir vos expériences dans les domaines agricoles, aériens et automobiles. Voici un décryptage de trois produits qui pourraient transformer vos sessions de jeu.

Volant Farming Vehicle Control System : l’outil idéal pour les fermiers virtuels

Les amateurs de Farming Simulator ou d’autres jeux agricoles le savent bien : une bonne simulation repose sur des commandes intuitives et immersives. Ce volant de 34 cm, conçu en collaboration directe avec Giants, est une réplique des commandes d’équipements agricoles lourds. Avec sa rotation à 900°, ses 76 boutons automatiquement configurés en jeu et son levier multifonction, vous avez tout le nécessaire pour manœuvrer tracteurs, moissonneuses et autres engins avec précision.

Les capteurs magnétiques à effet Hall ajoutent une durabilité et une précision exemplaires, en évitant l’usure mécanique. Idéal pour de longues sessions où chaque détail compte, qu’il s’agisse d’organiser une récolte ou d’exploiter un champ complexe. Mention spéciale à la fonction de régulation de vitesse, qui permet de maintenir l’accélération sans effort.

Disponible chez Amazon, la FNAC ou Carrefour, c'est chez Micromania que vous trouverez ce volant Hori au meilleur prix pour seulement 399.99€.

Volant Farming Vehicle Control System

HOTAS Flight Control System : une expérience de pilotage immersive

Si vous aimez les simulateurs comme Microsoft Flight Simulator ou War Thunder, le système HOTAS (Hands On Throttle And Stick) de HORI pourrait bien vous séduire. Conçu avec des capteurs magnétiques de haute précision et une double manette des gaz, cet ensemble vous offre un contrôle complet sur les avions monomoteurs et bimoteurs.

Avec 200 fonctions configurables, il s’adapte à vos besoins, que vous cherchiez à affiner les commandes pour des manœuvres complexes ou simplement profiter d’une expérience de vol fluide. Son système de fixation ajustable garantit une stabilité optimale, recréant les sensations d’un cockpit authentique. En bonus, les fans de War Thunder bénéficieront de contenu exclusif, comme des avions de chasse en édition limitée.

Pour vous le procurer, vous le trouverez à 449.99€chez Amazon ou Micromania.

HOTAS Flight Control System

Shifter Racing 7 vitesses de Hori : pour une conduite authentique

Les fans de Assetto Corsa ou Gran Turismo le confirmeront : rien ne remplace une boîte de vitesses manuelle pour retrouver les sensations de la course. Ce shifter 7 vitesses offre deux modes : une grille en H pour les amateurs de réalisme ou un mode séquentiel plus orienté performances. La personnalisation ne s’arrête pas là : vous pouvez ajuster la résistance du levier ou même changer le pommeau pour un modèle compatible issu de véhicules réels.

Il est compatible avec les PC grâce à son association avec les volants HORI, le volant de course APEX et le HORI Volant de course Overdrive. Cet accessoire s’intègre parfaitement avec le volant HORI Force Feedback Racing Wheel DLX pour la Xbox, mais fonctionne aussi avec d’autres systèmes via USB. Une solution polyvalente pour enrichir vos sessions de course, qu’il s’agisse de circuits techniques ou de longues routes sinueuses.

Actuellement à -30%, le Shifter Racing 7 vitesses passe à 69.99€ au lieu de 99.99€ alors foncez !