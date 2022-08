Si comme beaucoup vous recherchez des films ou des musiques sur Google Search, vous avez surement dû remarquer que Google vous propose une section dans les résultats avec le nom des plateformes sur lesquelles le dit film ou la dite musique est disponible. Cette fonctionnalité assez utile pour mieux trouver l'ouvre de votre choix sur les plateformes va désormais aussi fonctionner pour les jeux vidéo en Cloud.

Certains utilisateurs ont pu remarquer que lorsqu’ils recherchaient un jeu sur le plus célèbre moteur de recherche, le résultat affichait désormais plusieurs choix de plateformes. Cela semble fonctionner notamment désormais dans les pays anglo-saxons ce qui ne semble pas encore être le cas en France.

Le bouton "Jouer" qui se trouve à côté du nom de votre recherche lancera directement le jeu sur le service sélectionné. Actuellement, Google Search reconnait 4 plateformes différentes : Amazon Luna, Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming et bien entendu la plateforme maison Stadia.

Cerise sur le gâteau, Google précise aussi lorsque le jeu qui est recherché est disponible gratuitement comme le cas Fortnite. Le journaliste Tom Warren (The Verge) explique :

C'est génial. Google vous permettra de lancer Stadia, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming et les jeux GeForce Now de Nvidia directement à partir des résultats de recherche. La puissance et la facilité d'utilisation du cloud gaming en action.