Google Stadia va fermer ses portes c'est un fait et cela dès le 18 janvier 2023. Fairplay, l'entreprise commence dès maintenant à traiter les remboursements pour son service de streaming. À savoir que les remboursements sont traités par un système automatisé, et les utilisateurs qui ont acheté des jeux et du contenu complémentaire devraient recevoir un message très bientôt.

Google Stadia rend l'argent, lui

Dans un communiqué, Google a tout de même demandé aux fans d'être patients dans ce processus et a exhorté les gens à ne pas contacter le support client de Google. Car visiblement rien n'est manuel et il est impossible d'accélrer le processus. D'après l'entreprise, la majorité des remboursements devraient être traités d'ici le 18 janvier 2023, jour de la fermeture des serveurs.

Notons que les remboursements sont appliqués au même mode de paiement utilisé pour effectuer l'achat d'origine. En cas de changement de compte bancaire entre temps, Google vous contactera sur les étapes à effectuer. Comme le précise Google dans son message, le dit remboursement s'applique sur :

Tout le matériel Stadia, dont la manette, l'édition Founder's, l'édition Premiere et les forfaits Play and Watch

Logiciels, y compris jeux, modules complémentaires et transactions dans le jeu

Si vous avez encore d'autres question, sachez que le géant Google a ouvert une FAQ pour aider les gens à s'y retrouver. Voilà, c'est la fin d'une époque. Pendant un temps, beaucoup sont ceux qui ont cru voir le début d'une révolution dans le monde du gaming. Force est de constater que ce n'est pas encore pour tout de suite.