Pour rappel, des dizaines de figures éminentes de la technologie, telles qu'Elon Musk, ont appelé à mettre en pause les recherches sur l'intelligence artificielle. Sundar Pichai, le PDG de Google, ne fait pas exception. En effet, ce dernier a déclaré que l'IA le « maintenait éveillé la nuit » en raison de ses potentiels dangers pour l'humanité. Il a par ailleurs appelé à une règlementation mondiale de l'IA « similaire aux traités sur l'utilisation des armes nucléaires », et ce, afin de garantir la sécurité dans le déploiement de cette technologie.

Lors d'une interview pour CBS, le PDG de la firme de Mountain View dévoile que l'une de ses IA expérimentales, développée en interne, avait réussi à apprendre la langue du Bangladesh sans avoir été entraînée à le faire.

En cherchant à se démarquer de ses concurrents, Google a adopté une stratégie semblable lors du lancement de Bard. Au lieu de déployer directement son chatbot dans le monde entier, la société a choisi une disponibilité progressive, en commençant par les États-Unis et le Royaume-Uni.

Nous voulons développer des couches de sécurité plus robustes avant de construire et déployer des modèles plus performants