La marque japonaise IIYAMA s’est rapidement imposée comme un gage de qualité et de performance dans le matériel gaming. Elle se place en véritable expert notamment par sa présence sur les événements gaming/esport comme la King Con qui a eu lieu (il y a quelques jours) à La Villette Cité des Sciences. Ce sont plus précisément les moniteurs et les écrans, qui sont le grand dada de l’entreprise. En quelques années, elle a su instaurer tout un écosystème axé gaming avec trois grandes familles de matériel, le fameux clan Black Hawk, idéal pour les joueurs sur pc et console avec un temps de réponse de 1ms et une dalle IPS, mais aussi clan Red Eagle et le clan Gold Phoenix, chacun offrant des caractéristiques spécifiques adaptées à différents styles de jeu. Aujourd'hui, c'est le clan G-Master Black Hawk qui s'agrandit avec 6 nouveaux produits.

Le clan G-Master Black Hawk, l’entrée parfaite dans le monde du gaming

Et si vous êtes débutant, joueur occasionnel recherchant le confort et la performance et que vous avez, mine de rien, un budget serré, mais que vous ne souhaitez pas faire de concession sur la qualité, c’est du côté des écrans G-Master Black Hawk qu'il faut regarder.

Le clan G-Master Black Hawk a sorti de nouveaux modèles en optimisant les performances dans la foulée. On passe notamment de dalle TN à de l’IPS, plus qualitatif, notamment en termes de qualité d’image, mais aussi à des taux de rafraîchissement bien plus élevés, pouvant aller jusqu’à 100 Hz.

Des écrans accessibles qui visent la performance avant tout

Avec ça, plus de soucis de framerate, la fluidité est au top. Les nouveaux G-Master Black Hawk visent également un temps de réponse de 1 ms, ce qui garantira une réactivité exemplaire à tous les joueurs, que vous visiez les jeux compétitifs ou non, sur consoles ou PC d’ailleurs.

Les nouvelles références de moniteurs G2445HSU, GB2445HSU, G2745HSU, GB2745HSU, G2745QSU, GB2745QSU, sont toutes disponibles dans différentes variétés de taille et de résolution. Vous devriez facilement trouver l’écran qui collera parfaitement à vos envies, et à un prix des plus attractifs en prime.

Le partenaire idéal pour Smash Bros sur Switch

Dans l'univers compétitif du gaming, chaque détail compte, et les joueurs de Smash Bros sur Switch le savent bien. C'est dans cette optique que le clan Black Hawk émerge comme une option de choix pour ceux qui recherchent la perfection dans leur expérience de jeu. Ces moniteurs, spécialement conçu pour répondre aux exigences des joueurs de Smash Bros, se distingue par une caractéristique qui fait toute la différence : un temps de réponse de 1ms sur une dalle IPS.

Retrouvez facilement certains modèles ici :