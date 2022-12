L'ARCOM soit l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en France vient de publier cette étude soit le baromètre 2022 de la consommation des biens culturels dématérialisés. Au sein de celle-ci on peut découvrir qu'au moins 73 % des Français disposeraient d'au moins un abonnement payant pour la musique ou la vidéo. En conséquence, la somme moyenne des français est de 32 euros/mois pour les biens culturels dématérialisés.

Plus d'abonnements donc moins de piratage en France

Dans l'ensemble et d'après le rapport, les internautes en France seraient 24 % à avoir piraté soit tout de même une baisse de 4 % par rapport à l'an dernier. Evidemment si le blocage de sites spécialistes dans le domaine est l'une des raisons (fermeture de ZoneDeTéléchargement, etc) il est bien évident que la part de plus en grande de français prenant un abonnement sur une plateforme de streaming y est pour quelque chose. Quand on est abonné à Netflix, Amazon Prime et consort, on est naturellement moins tenté de trouver des films illégaux à regarder ou de la musique à écouter. C'est d'ailleurs surtout le cas pour la musique avec des millions de morceaux accessible sur simple abonnement chez Apple TV, Deezer, etc.

Cette baisse de la consommation illicite en France s’observe pour plus de la moitié des biens observés. C’est notamment le cas pour trois des catégories de contenus audiovisuels (films, séries et sport), qui étaient en 2021 les plus consommées de manière illicite par leurs consommateurs.

Les pratiques contrefaisantes en matière de films et de séries reculent (moins 6 points chacune) et concernent désormais respectivement 23 % et 19 % des consommateurs. Un net recul s’observe également pour la consommation illicite de musique qui baisse elle aussi de 6 points (13 %) en lien avec la hausse des abonnements. S’agissant des modes d’accès, le streaming et le téléchargement direct restent les plus fréquemment utilisés pour la consommation illicite par respectivement 55 % des consommateurs illicites (+5 points à périmètre constant) et 42 %. Ils sont suivis par le pair à pair qui concerne lui un peu plus d’un quart (27 %, taux stable) des internautes en 2022 et les réseaux sociaux (27 % également, -7 points à périmètre constant).

Dans le détail les films représentent la plus grande part de consommation des français pour les biens dématérialisés, juste devant la musique, puis les séries TV et enfin les photos (?) et les jeux vidéos. La France aime donc toujours le cinéma mais le consomme différement.