Laure de la Raudière, présidente de l'Autorité de régulation des télécoms est inquiète à propos de l'état de la fibre optique en France. Et on peut la comprendre quand on voit le nombre de villes, même à coté de la capitale qui n'ont pas encore d'accès moderne à ce type d'infrastructure. Alors que l'autre coté, des pays beaucoup moins riches comme dans l'Est de l'Europe, sont entièrement fibrés même en rase campagne.

La Fibre en France, toute une histoire

C'est dans ce contexte que Laure de la Raudière, alerte sur un ralentissement qu'elle juge « inquiétant du rythme de déploiement de la fibre » dans certaines zones de l'Hexagone. D'après l'Arcep le déploiement dans les zones denses et les zones moyennement denses tourne au ralenti.

Problème majeur, le réseau cuivre historique ADSL ne sera plus entretenu d'ici 2030 et 2026 signera la fin de la commercialisation des services ADSL. Avec une fibre qui est loin d'être accessible par tous, cela risque tout simplement d'être catastrophique pour le réseau internet français.

Nous pourrions demander à Orange de ne pas fermer sur certains lots s'ils n'étaient pas suffisamment couverts par la fibre.

Dans le même temps, et comme le précise Le Figaro, 2 % du parc de lignes fibre optique en Île-de-France, connaissent un taux de panne très supérieur à la moyenne. Bref, entre panne et déploiement au ralenti. On peut dire que la France est dans de beaux draps.

Qu'en est t-il de votre connexion internet ? Etes vous équipé d'une fibre optique ?