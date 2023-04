Depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018, les bannières de consentement ont proliféré sur la toile. Ces bannières demandent aux utilisateurs d'accepter ou de refuser le dépôt de cookies sur leur ordinateur.

Qu'est-ce que les cookies ?

À noter que les cookies sont des petits fichiers enregistrés sur le navigateur pour pouvoir identifier l'utilisateur à travers ses sessions et d'ainsi suivre ses habitudes de navigation. Bien que le RGPD ait rendu obligatoire la transparence quant à la gestion et au traitement des données personnelles collectées par les sites web, ce système peut être fastidieux au quotidien, obligeant les utilisateurs à répéter leur choix pour chaque site visité. Pour pallier cela, de nombreux outils et extensions ont été créés pour supprimer ou accepter automatiquement les bannières de cookies.

Cependant, Mozilla souhaite aller plus loin en intégrant une fonctionnalité dans Firefox qui rejettera automatiquement les demandes de dépôt de cookies pour réduire la fréquence de ces bannières.

Mozilla a récemment testé une nouvelle fonctionnalité appelée « Cookie Banner Reduction » dans sa version développeur Firefox Nightly afin de résoudre le problème des bannières de consentement. Cette fonctionnalité vise à refuser automatiquement les demandes de dépôt de cookies provenant des bannières cookies sur des sites compatibles, sans nécessiter l'interaction de l'utilisateur. Toutefois, « cookie Banner Reduction » n'est disponible pour le moment que dans la version bêta de Firefox.

Bien que les utilisateurs puissent déjà supprimer les bannières de cookies à l'aide d'extensions et d'outils déjà existants, la nouvelle fonctionnalité de Firefox pourrait rendre le processus encore plus facile. De plus, cela mettrait Firefox en conformité avec d'autres navigateurs Web tels que Brave, qui a introduit une fonctionnalité similaire il y a quelques mois.

Avec « Cookie Banner Reduction », les utilisateurs pourront bénéficier d'une expérience en ligne plus fluide et sûre. Cette fonctionnalité est une preuve que Mozilla travaille constamment à améliorer son navigateur Web pour mieux satisfaire ses utilisateurs. Il est donc possible que d'autres améliorations soient apportées à Firefox dans un proche avenir.

Quand est-ce que « Cookie Banner Reduction » sera disponible sur la version stable de Firefox ?

Pour l'instant, la fonctionnalité « Cookie Banner Reduction » n'est disponible que dans la version expérimentale de Firefox, appelée Firefox Nightly. Il se pourrait donc que les utilisateurs soient dans l'obligation d'attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant que la fonctionnalité ne soit disponible dans la version stable.

Néanmoins, cette fonctionnalité représente une avancée significative dans la protection de la vie privée des utilisateurs de Firefox, qui pourront désormais naviguer sur le Web sans être confrontés à des bannières de cookies répétitives.