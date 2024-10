Après des années de combat acharné contre les géants de la tech que sont Apple et Google, Epic Games remporte au moins une grande bataille judiciaire contre ce dernier. La société à qui l'on doit entre autres l'Unreal Engine 5 ou Fortnite lutte depuis un long moment au sujet des magasins d'applications tiers comme l'Epic Games Store sur Google Play et l'Apple Store. Un récent verdict de la cour californienne a fait plier la filiale d'Alphabet. Mais la guerre n'est pour autant pas encore totalement gagnée.

Grande victoire pour Epic Games face à Google

Depuis 2020, Epic Games fait la guerre à Apple et Google contre la situation de quasi-monopole des deux géants de la tech sur les Stores Android et iPhone concernant leur énorme pouvoir décisionnaire vis-à-vis de la présence ou non de magasins d'applications tierces. Une bataille de longue haleine, qui s'est tout récemment soldée par une importante victoire pour la société derrière Fortnite. Le juge James Donato, qui souhaite « détruire les barrières » imposées par Apple et Google, a ainsi rendu un verdict en faveur d'Epic.

À compter du 1er novembre 2024 et pour le moment jusqu'au 1er novembre 2027, Google sera obligé de donner aux magasins d'applications tierces accès à toutes les applications présentes sur Google Play, tant que les développeurs y consentent. Google dispose également de huit mois pour mettre en place un système dirigé par un comité technique afin de superviser le bon suivi de l'injonction du juge. Parmi les nombreuses demandes d'Epic Games exaucées par ce jugement se trouve également l'éradication de la « taxe » de 30% imposée par Google pour qu'une application ait le droit d'exister sur son Store.

Une bataille historique gagnée, mais pas la guerre

À noter cependant que ce jugement en faveur d'Epic Games dispose pour l'instant d'une date limite de trois ans, et qu'il s'applique en l'occurrence uniquement sur le sol américain. Le groupe de Tim Sweeney doit donc également obtenir gain de cause dans les autres régions du globe, de préférence pour lui de manière pérenne. Enfin, Google ne s'avoue pas vaincu et a annoncé vouloir faire appel de la décision du juge James Donato. Le feuilleton juridique opposant Epic Games à Apple et Google est donc encore très loin d'être terminé, d'une manière ou d'une autre.

Source : Injonction de la cour californienne en format PDF