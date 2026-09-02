Après un récent leak qui a fait sensation, le DLSS 5 de NVIDIA confirme sa date de sortie et le fait qu'il va diviser les performances en jeu par deux.

Ce weekend, des utilisateurs ont pu récupérer des fichiers DLL permettant de faire fonctionner une version précoce du fameux DLSS 5 de NVIDIA, qui utilise un modèle d'IA pour rendre « photoréaliste l'éclairage et les matériaux ». Après ce leak, la marque au caméléon vert a officiellement annoncé que sa nouvelle technologie phare sera officiellement disponible sur NBA 2K27 à sa sortie le 4 septembre 2026, exclusivement sur les cartes graphiques RTX 5000, avec un impact majeur sur les performances pour appliquer son « filtre AI Slop » qui a tant fait polémique.

Le DLSS 5 arrive officiellement le 4 septembre 2026 pour accompagner la sortie de NBA 2K27

Au lieu d'utiliser l'IA pour suréchantillonner la résolution du jeu, le DLSS 5, la nouvelle version de la technologie phare de NVIDIA, entend « révolutionner la fidélité visuelle dans les jeux » en utilisant l'IA générative pour offrir un « rendu photoréaliste ». En guise de mètre-étalon de cette cinquième version de sa technologie, NVIDIA va officiellement faire sortir le DLSS 5 par le biais de NBA 2K27, qui sortira le 4 septembre 2026 chez nous.

« Le DLSS 5 avec rendu neuronal guidé par la 3D franchit une nouvelle étape en utilisant l’IA pour générer la richesse de l’éclairage et les détails des matériaux que les contraintes de performance en temps réel obligeaient autrefois les développeurs à sacrifier, leur permettant ainsi de concrétiser leur vision artistique initiale », déclare l’entreprise dans un article de blog sur son site officiel accompagnant la vidéo ci-dessous et l'annonce de la date de sortie de sa technologie via NBA 2K27.

Une technologie controversée qui va diviser les performances par deux, c'est confirmé par NVIDIA

Contrairement à la version qui a leaké il y a quelques jours, celle officielle du DLSS 5 ne fonctionnera toutefois de manière exclusive que sur les cartes graphiques RTX 5000, et non sur les générations précédentes du groupe. Et même sur ces modèles dernier cri et en principe plus puissants, NVIDIA a confirmé d'importantes pertes de performance. NVIDIA a en effet confirmé que son activation sur NBA 2k27 va entraîner une baisse de 50 à 60% en moyenne.

À son annonce et suite aux récents leaks, le DLSS 5 a fait l'objet d'une vive polémique en raison d'un rendu que beaucoup considèrent comme un « filtre AI Slop ». Le fait que son activation vient diviser par deux ou plus les performances en jeu, malgré la puissance des cartes graphiques à même de l'utiliser, ne vient clairement pas arranger la situation, bien au contraire.

Comment activer le DLSS 5 dans NBA 2K27 ?

Pour activer le DLSS 5 dans NBA 2K27, les utilisateurs disposant d'une carte graphique compatible devront ainsi :

Télécharger le pilote GeForce Game Ready du 4 septembre via l'application NVIDIA

Cocher « DLSS Neural Rendering » dans les options graphiques de NBA 2K27

Il sera également possible d'appuyer sur la touche F9 du clavier pendant les matchs et les ralentis.

Source : NVIDIA