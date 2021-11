À la maison, les appareils connectés sont de plus en plus nombreux. Ordinateur fixe ou portable bien sûr, mais aussi smartphone, tablettes, et maintenant, même, des robots de cuisine, des systèmes d’éclairage et, au milieu de tout ça, notre console de jeu vidéo. Comment faire pour que tout ce petit monde cohabite au mieux sans que les uns ne phagocytent la bande passante des autres ? Découvrons les routeurs ASUS ROG et ASUS TUF, disponibles notamment à la Fnac ou chez Boulanger.

De l’intérêt du WiFi, à fortiori du WiFi 6

Connexion filaire dite RJ45 ou CPL se sont longtemps partagé les faveurs des installations domestiques, mais avec les années, les solutions sans-fil se font de plus en plus présentes. À ses débuts, le WiFi était non seulement coûteux, mais pas forcément très performant et difficile à mettre en place. Ce n’est clairement plus le cas aujourd’hui et la dernière norme en vogue – le WiFi 6 – est même un modèle de simplicité.

Imaginé avant tout pour autoriser des connexions sans-fil rapides et réactives dans des lieux particulièrement peuplés comme les gares, les aéroports ou les centres commerciaux, le WiFi 6 fait malgré tout du sens à la maison. Tablettes, smartphones, consoles, PC, bornes météo, assistants vocaux, réveils, multi-cuiseurs… les appareils « connectés » se sont multipliés et le WiFi 6 permet de faire cohabiter tout ce petit monde harmonieusement, sans aucun ralentissement.

Bien sûr, pour en profiter il convient d’avoir une solution réseau suffisamment puissante et, en particulier, un routeur WiFi 6 qui soit à même d’accepter d’innombrables matériels tout en tenant compte des objectifs de chacun. À ce titre, les routeurs ROG et TUF d’ASUS sont plus particulièrement indiqués dans le cadre d’une utilisation impliquant aussi le jeu vidéo.

La question sensible du jeu vidéo

Notre PlayStation 5 – ou toute autre console d’ailleurs – exploite évidemment aussi le WiFi pour se connecter au réseau, télécharger de nouveaux jeux ou se charger de leurs mises à jour. Reste qu’à côté de ce besoin « classique » en données, une console de jeu implique des besoins particuliers. ASUS s’est plus particulièrement penché sur cette question afin de répondre aux attentes des joueurs.

Ainsi, au travers de ses gammes de routeurs ROG et TUF Gaming, ASUS s’assure de la compatibilité maximale avec la PlayStation 5 notamment. Le fabricant s’est focalisé sur l’intégration de fonctionnalités spécifiques à même de répondre aux besoins évoqués précédemment. ASUS a par exemple imaginé un mode dit « gaming » qui, optimisé, permet d’améliorer significativement la connexion et de réduire la latence observée d’un simple clic.

Le sans-fil n’étant pas la seule option de connexion, les routeurs ASUS ROG et TUF Gaming intègrent aussi un port « gaming ». Là, il n’est évidemment plus question de problèmes de latence, mais la connexion filaire est malgré tout optimisée afin d’en tirer le meilleur. De son côté, la fonction VPN Fusion permet de séparer flux gaming et connexion VPN afin de streamer dans les meilleures conditions possibles sans sacrifier la protection offerte par le VPN.

« Instant Guard » est une application mobile qui utilise votre routeur ASUS comme un VPN privé afin de sécuriser votre connexion WiFi public n’importe où sur la planète. Enfin, ASUS intègre la technologie « AiMesh » qui apporte les atouts du réseau maillé autorisant l’associant de plusieurs routeurs / répéteurs WiFi pour étendre la couverture sans-fil dans tout le logement, même à étage.

Le streaming, un gros point fort des routeurs ASUS

Outre le jeu vidéo, l'un des gros avantages de ces routeurs est de pouvoir profiter dans les meilleures conditions possibles du streaming vidéo de votre choix. Et ce, sans avoir à craindre une chute brutale du débit. En effet, que ce soit devant Netflix, Disney +, Amazon Prime ou tout autre application du genre, il peut arriver que votre vitesse de connexion chute rapidement, ou bien devienne instable, avec une latence (ping) très élevée.

Grâce au routeur ASUS qui gère bien le trafic de plusieurs appareils en simultané, cette chute de débit devant votre série, film ou événement sportif préféré, n'existe plus ! En somme, un débit fibre, partout, tout le temps et sans aucune interruption.

ROG ou TUF Gaming : deux gammes, trois produits

TUF Gaming AX5400

Notre sélection débute avec l'ASUS TUF Gaming AX5400. Il s’agit d’un routeur évolué, riche de nombreuses fonctionnalités, mais malgré tout très abordable. Il est capable de déployer un réseau WiFi 6 ultra rapide – jusqu’à 5400 Mb/s – et peut exploiter le canal des 160 MHz. La redirection de ports est simplifiée et, pour ne pas faire de jaloux, l’agrégation de liens vient doubler les débits de la connexion filaire.

ROG Strix GS-AX3000

Pour profiter de ces différents atouts, mais sans investir autant, l'ASUS ROG Strix GS-AX3000 vient en quelque sorte réduire la voilure. Physiquement, le routeur est identique et les fonctionnalités sont les mêmes, mais il se contente d’un débit théorique maximal de 3000 Mb/s, suffisant dans la plupart des cas.

ROG Strix GS-AX5400

Sous sa marque Republic of Gamers (ROG), ASUS distribue aussi plus ambitieux, plus costaud, l'ASUS ROG Strix GS-AX5400. Le débit théorique maximal reste le même (5400 Mb/s) et l’utilisation du canal des 160 MHz est toujours de mise. Mais la fonction VPN Fusion fait son entrée et ASUS intègre aussi ce qu’il nomme le « Gear Accelerator » qui gère de manière intelligente la priorité entre les différents appareils connectés.