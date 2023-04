Qui aurait pu croire que ce jour arriverait si vite ? Si pour le moment l'usage des robots dans la police était digne d'un film de SF façon Robocop, c'est désormais une réalité comme le précise les journalistes du New York Times. En effet la Police de New York vient officiellement de se doter de robots pour garantir plus de sécurités à ses citoyens. Qu'en est t-il réellement ? Voici ce que l'on peut apprendre.

La police de New York s'équipe avec des robots

En 2021 déja le département de police de New York (NYPD) a annulé un déploiement prévu du chien robot Spot ["Digidog"] à la suite d'une réaction publique négative. Alors que l'on pensait que l'affaire était enterrée pour de bon, le nouveau maire de New York, Eric Adams (démocrate) a fait machine arrière pour réintégrer le chien robot dans la police. Notons que la NYPD acquerra deux des robots pour 750 000 dollars et ne les utilisera que dans des prises d'otages et d'autres situations critiques. Il s'explique au New York Times en ces termes :

Je crois que la technologie est là, nous ne pouvons pas en avoir peur. Quelques personnes bruyantes s'y sont opposées, et nous avons pris du recul [mais] ce n'est pas ainsi que je fonctionne. C'est qu'il y a de mieux pour la ville.

Ce n'est que le début.

Quand la science fiction devient réalité, un usage qui fait froid dans le dos

Le chien robot dans police de New York est donc ce qu'il y a de mieux pour la ville. Notons que Spot/Digidog est construit par Hyundai Boston Dynamics et est conçu pour être utilisé dans des situations dangereuses comme la sécurité et les inspections. On peut imaginer le robot agir comme une sorte d'éclaireur pour détecter la potentielle présence d'un piège à l'explosif. Mais avec les années on peut aussi imaginer tout un tas d'autres utilisations qui ne sont pas toutes reluisantes. Comme de la patrouille directement dans les rues.

Le même robot dans l'armée française.

Ce même chien robot a également été testé pour une utilisation au combat par l'armée française, principalement pour la reconnaissance. Ce qui n'envoie pas du tout le même message à la population. D'ailleurs, l'ancien Maire de New York Bill de Blasio était particulièrement critique à l'égard de l'usage policier de la robotique :

C'est effrayant, aliénant et envoie le mauvais message aux New-Yorkais.

Le problème c'est que cette décision vient d'ouvrir la boite de Pandore à New York sur le sujet des robots. En effet, en plus de Digidog, la NYPD a annoncé le test de deux autres types de technologies de sécurité et de surveillance. Le Guardian HX de StarChase qui tire des balises de suivi GPS sur les véhicules à partir d'un lanceur portatif et le K5 ASR de Knightscope, un robot de sécurité extérieur entièrement autonome que la NYPD souhaite utiliser pour collecter des renseignements. Bienvenue dans le futur qui s'approche de plus en plus de Cyberpunk 2077...