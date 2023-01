Pour permettre de mieux gérer l'empreinte carbone du jeu vidéo et plus précisément des data-centers, le nucléaire pourrait être la solution dans un futur proche.

On le sait, un date-center est un véritable gouffre énergétique et outre Internet dans sa globalité, le jeu vidéo est un très grand consommateur/utilisateur de type de centre, qui permet notamment de faire tourner toute la partie en ligne et bien plus encore. Ainsi les datacenters représenteraient à eux seuls entre 2 à 3 % de la consommation d’énergie dans le monde. Et actuellement la grande majorité d'entre eux tourne via les énergies fossiles. Dans ces conditions, mini-réacteurs nucléaires seraient t'ils l'avenir ?

Des mini-réacteurs nucléaires pour décarboner ?

Comme le rapporte TechRadar, un nouveau rapport suggére que l'énergie nucléaire pourrait être une option viable pour fournir de l'énergie propre à certains des plus grands centres de données du monde.

En effet, les analystes de la société de recherche technologique Omdia affirment que les mini-réacteurs modulaires (SMR) pourraient se généraliser dans les années à venir, remplaçant la nécessité pour les centres de données de puiser de l'énergie via des modes de productions classiques. Cette technologie n'est pas nouvelle et de tels réacteurs sont utilisés dans certaines industries depuis de nombreuses années, notamment dans l'armement. De nombreux sous-marins sont équipes de ce dispositif, notamment aux USA au sein de l'US Navy.

Les SMR (ces fameux mini-réacteurs) produisent beaucoup moins d'énergie que les installations nucléaires standard, de ce fait il faudrait parfois plusieurs SMR pour fournir suffisamment d'énergie :

Un centre de données à grande échelle typique peut utiliser 125 MW de puissance, ce qui signifie que quatre SMR seraient nécessaires s'ils produisent 35 MW chacun.

Alan Howard (co-créateur de l'étude) suggère également que les petits centres pourraient s'associer à d'autres industries locales pour utiliser l'électricité excédentaire. Il précise aussi dans la foulée que des réacteurs encore plus petits, appelés microréacteurs, pourraient être utilisés pour l'alimentation de secours. Au lieu du classique générateur diesel ou batteries.

Le problème, c'est que les sous-produits radioactifs perdurent longtemps et ils sont hautement toxiques et il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. Même si le tout est ridiculement petit à cette échelle cela représente tout de même des déchets et il faut nécessairement trouver un lieu pour le stockage.

Que pensez-vous de l'utilisation de mini-réacteurs nucléaires dans ce domaine ?