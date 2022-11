En cette Coupe du monde, saisissez l'occasion que vous offre le Black Friday pour vous procurer un téléviseur Sony chez Darty et bénéficiez de prix très intéressants sur les séries A80J, A83K, A90J, X94K, X90K et X85K. Cette série intègre les dernières technologies qui subliment les contenus telles que l'Oled, le Motionflow ou même le Bravia XR.

L'instauration de ces nouvelles technologies a permis à cette télévision de rester dans la course de l'audiovisuel. Même si les supports optiques tels que le Blu-ray se vendent toujours, le streaming a clairement pris de l'avance ces dernières années.

Le géant Sony est acteur majeur sur le marché de la télévision. Il a su s'adapter aux normes modernes de l'audiovisuel en intégrant les dernières technologies dans ses produits.

Une plateforme de streaming intégrée de haute qualité

La plateforme de streaming de Sony, Bravia Core, regroupe trois géants : Columbia Pictures, Sony Pictures et Tristar. Cette plateforme offre une qualité d'image irréprochable. Son catalogue de films propose une qualité 4K HDR jusqu'à 80 Mbits/s, similaire à celle des Blu-ray.

Un processeur qui booste la qualité de vos contenus

L'une des tâches les plus importantes confiées au processeur est le traitement d'image. Et Sony l'a bien compris, en créant le Bravia Cognitive Processor XR, une solution qui analyse et optimise le signal dans le but d'offrir l'image la mieux calibrée à la vidéo diffusée.

Acoustic Surface Audio et Bravia Cam

Sony sait très bien que le son est tout aussi important que l'image. Et pour cela, elle a inventé deux solutions. La première est Bravia Cam, une caméra qui analyse les sujets présents dans la pièce dans le but d'adapter la diffusion du son selon leurs positions. Quant à la deuxième solution, l’Acoustic Surface Audio, elle utilise la surface de la télévision en tant que membrane de haut-parleur.

L'affichage Oled

Il n'y a pas mieux qu'un téléviseur Oled. Cette technologie offre, en effet, des contrastes infinis à votre contenu.

À l'occasion de la Coupe du monde de football et du Black Friday, le TV Oled Sony Bravia XR-65A83K s'affiche actuellement chez Darty à 1 999 € au lieu de 2 299 € (-9 %).

Les diverses références Bravia XR en promotion :

Profitez de cette occasion pour vous offrir un téléviseur Sony Bravia XR à prix réduit chez Darty.