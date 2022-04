Pour les amateurs de gros son et de musique en général, le DAC ou carte son USB externe est bien souvent LA solution pour profiter d’un rendu de très bonne qualité. Cela permet de s’affranchir de toute déperdition de signal ou interférences et autres bruits parasites tout en offrant des fonctions supplémentaires à commencer par la capacité à piloter des casques haute impédance.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons à quoi sert vraiment un DAC Externe. DAC est le diminutif de Digital Analog Converter, il s’agit d’un appareil permettant de convertir un signal numérique en analogique. En clair, il transforme le signal numérique résultant de la lecture de votre fichier son en une série d’impulsions analogiques qui seront transmises aux transducteurs de votre casque ou de vos haut-parleurs. Si la plupart des PC, portables ou non, sont équipés d’une puce son interne (forcément, sinon il n'y aurait pas de son), ce type de solution n’est toujours pas la panacée en 2022, et un DAC externe - plus connu sous le sobriquet de carte son USB externe - permet d’améliorer les choses. Mais pourquoi utiliser ce type de périphérique ?

Il existe plusieurs problèmes inhérents au son intégré aux PC (par opposition à une carte son dédiée en PCI-Express par exemple), mais aussi à votre console de salon, ou même à votre smartphone ou tablette. Le premier et le plus facile à comprendre est tout simplement une question de puissance électrique. Limitée par les circuits internes, un circuit son intégré peut rarement délivrer une puissance (en audio on parlera d’impédance) suffisante, ce qui proscrit l'utilisation de casques Hi-Fi haut de gamme ou de grosses enceintes. C'est d'ailleurs la raison qui pousse très souvent les fabricants de kits d'enceintes pour PC à rajouter un ampli dans leurs produits. Outre ce simple problème de puissance, les circuits intégrés n'offrent que peu de possibilités. Ils sont de plus rarement bien intégrés et isolés sur les circuits électroniques étant soumis à toute sorte de perturbations pouvant influer de manière négative sur la qualité audio finale.

Ainsi par sa conception externe, un DAC va permettre de déporter le circuit de rendu audio des composants de la machine qui peuvent perturber le traitement audio. Parmi les autres avantages d'un DAC est qu’il va disposer de nombreuses options pour modifier les paramètres sonores, qu'il s'agisse de lecture, mais aussi d'enregistrement, ce qui est aussi un must pour les utilisateurs de micro. Que vous soyez adepte des parties sur Discord ou du streaming, vous savez l'importance qu'a une prise de son de qualité. Or si le micro est un élément essentiel, brancher ce dernier sur un circuit son bas de gamme ne permet pas d'en tirer vraiment profit. C'est pourquoi on voit de plus en plus souvent les fabricants de matériel gaming proposer des DAC haut de gamme. On pense ainsi à Creative. Si ce dernier nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que la marque évolue dans l’univers audio depuis fort longtemps, et que les plus anciens ont probablement déjà investi dans des cartes son internes de la marque, comme les célèbres Sound Blaster qui sont toujours au catalogue dans des versions étonnament abouties. Sans surprise, la firme propose plusieurs modèles de DAC externes qui sont plus simples à installer, et proposent de nombreuses fonctionnalités idéales pour le gaming.

Creative Sound Blaster GC7

La Sound Blaster GC7 est l'un des produits les plus haut de gamme du constructeur. Proposé au tarif de 149,99 euros, c'est le DAC le plus indiqué pour les joueurs, mais aussi les streamers. Le boitier, légèrement incliné, propose en effet un double DSP pour le traitement du son et une pléthore de commandes programmables directement intégrées pour des changements à la volée lors de vos parties. Avec deux potards, il est possible d’ajuster directement le volume du jeu ou de votre micro et ainsi maximiser votre confort et vos performances en jeu.

La Sound Blaster GC7 est dotée de quatre boutons programmables sur son châssis pour un accès rapide à vos présélections sauvegardées. L'ensemble possède même un éclairage RGB personnalisable.

Histoire d’avoir un coup d’avance sur vos adversaires, la Sound Blaster GC7 utilise des mécaniques comme le SXFI Battle Mode pour entendre le moindre son. Cette technologie propriétaire permet d’accroître la perception de l’environnement sonore dans les jeux en vous donnant une idée de la direction des tirs et de leur distance. On retrouve aussi la technologie Scout Mode qui permet elle d'entendre le moindre détail en jeu (changement d'arme par exemple). L'idée est d'amplifier des fréquences spécifiques afin de booster certains sons, comme par exemple les bruits de pas et de rechargements dans Counter-Strike : Global Offensive, ce qui permet de savoir où se trouvent les ennemis avec une grande précision.

Interfacée en USB Type-C avec un rapport signal/bruit de 120 dB, la Sound Blaster GC7 est un DAC capable de lire en PCM des signaux 24 bits / 192 kHz. Il dispose par ailleurs du mode Super X-Fi Headphone Holography. Grâce à un circuit dédié, le système va utiliser des algorithmes pour transformer un casque stéréo en un véritable système surround. Le SXFI est bien plus qu’un 7.1 virtuel puisqu'il propose une expérience totalement personnalisée en fonction de votre morphologie. Pour en profiter il faudra prendre en photo ses oreilles avec l’app dédiée afin que le système puisse cartographier nos organes auditifs, et ainsi s'y adapter au mieux. Appliqué à certaines de nos musiques préférées, l’ampleur et l’espace ainsi donnés par SXFI à nos morceaux ont de quoi surprendre et nous les font redécouvrir sous un nouveau jour.

Creative Sound Blaster X4

Aussi bien compatible avec votre PC, votre Mac que les consoles dernière génération comme la PS5, la Sound Blaster X4 est un DAC USB 7.1 qui se distingue par la grande versatilité de ses connectiques. On profite ainsi d'un son très bien spatialisé sur des enceintes ou au casque. Le DAC est équipé de trois technologies phares dont le Super X-Fi, ou SXFI, qu'on a mentionné plus haut, le Surround Virtualization, et la capacité d’encoder et décoder des flux audios au format Dolby Digital Live, un point assez unique sur cette catégorie de produits pour ce qui concerne l’encodage.

Rappelons que la technologie Surround Virtualization permet comme son nom l'indique un traitement surround du flux audio. Les algorithmes de Creative vont identifier intelligemment les informations spatiales du signal audio pour les améliorer et les adapter au format de sortie choisi. L'idée, c'est de pouvoir profiter en jeu d'une bien meilleure spatialisation, et donc savoir plus précisément d'où viennent les bruits que l'on entend. Les joueurs compétitifs savent que cet avantage peut être décisif lors d'un match disputé. On retrouve ici les technologies SXFI Battle Mode et Scout Mode déjà évoqués. La spatialisation audio profitera aussi à l’écoute musicale notamment sur un système à plusieurs enceintes.

Creative Sound BlasterX G6

La Sound BlasterX G6 est la carte son USB parfaite qui fonctionne aussi bien sur votre PC que sur vos consoles de jeux. Ce DAC est d'ailleurs optimisé pour les consoles grâce à des fonctions comme GameVoice Mix qui permet aux utilisateurs PlayStation 4 ou 5 d'offrir des capacités d'équilibrage audio entre le chat et le jeu.

La carte son USB fonctionne donc avec les consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One, Nintendo Switch et PC, et combine un convertisseur audio numérique USB 32-bit/384 kHz, avec un rapport signal bruit annoncé de 130 dB et un amplificateur discret Xamp pour un son ultra détaillé. La fameuse technologie Scout Mode que l'on a décrit un peu plus haut est aussi disponible.

La Sound BlasterX G6 est conçue pour faciliter la vie de l'utilisateur grâce à une molette unique qui contrôle à la fois le son du jeu et le volume du micro pour un équilibrage facile. Les autres boutons contrôlent les profils de traitement et le Scout Mode ainsi que le "switch" entre le mode haut-parleurs et un casque audio. L'autre avantage de ce DAC, c'est bien sûr sa taille hyper compacte qui permet de l'emmener partout avec soi. Un argument de poids, surtout si vous utilisez votre console Nintendo Switch en mode nomade. Et que son faible encombrement ne vous leurre pas, la Sound BlasterX G6 est sur le papier le plus audiophile des DAC de la marque avec ses caractéristiques pointues : de quoi faire des étincelles avec un casque de qualité.

