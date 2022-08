Corsair qui est bien connu pour ses accessoires et composants PC souhaite voir plus gros et dévoile son tout premier laptop en détail.

Corsair est surtout connu pour ses périphériques et ses composants PC comme ses boitiers ou encore sa RAM. Mais cette fois le constructeur souhaite voir plus large et dévoile le Voyager a1600 AMD Advantage Edition, un laptop qui comme son nom l'indique tourne sous AMD.

Une solide configuration pour le premier PC Corsair

Le Voyager a1600 du coté de son écran propose une dalle IPS 16 pouces QHD+ ( définition 2560 x 1600) dotée d'une fréquence de rafraichissement de 240 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms. Le tout profite évidemment de la technologie AMD FreeSync Premium qui va venir sublimer la fluidité.

Pour son moteur, on peut compter aux choix sur un processeur AMD Ryzen 7 6800HS huit cœurs cadencés jusqu'à 4,4 Ghz ou un Ryzen 9 6900HS huit cœurs cadencés jusqu'à 4,8 Ghz, avec pour épauler une carte graphique Radeon RX 6800M. Coté RAM c'est là aussi le choix entre 16 et 32 Go de RAM Corsair Vengeance DDR5. De la ram maison donc, pourquoi faire appel à un constructeur extérieur quand on peur se fournir directement dans la maison mère ? Enfin lem stockage repose sur un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 à 2 To..

Une connectique complète

Le Corsair Voyager a1600 propose aussi une très belle connectique avec deux ports USB 4.0 Thunderbolt, un port USB 3.2 Gen2 Type-C, un port USB 3.2 Gen1 Type-A, un lecteur de cartes et une prise jack. On peut aussi jouir du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. pour démultiplier les possibilités.

Pour les streamers, la marque s'est associée à Elgato pour intégrer le Stream Deck sous l'écran, servant ainsi d'espace de contrôle avec pas moins de 10 touches. Tout ceci a un prix, et le Corsair Voyager a1600 est proposé à 3299,99 euros dans sa version la plus "simple" et 3699,99 euros dans sa version la plus premium. Eh oui, clairement ce n'est pas un PC pour toutes les bourses.