Corsair profite donc de la rentrée de septembre 2022 pour lancer deux claviers avec commutateurs optiques OPX. Ceux-ci promettent ainsi une excellente rapidité et fluidité pour une distance d'activation de seulement 1 mm. Il s'agit des modèle K60 PRO TKL et le K70 PRO OPX.

Deux nouveaux et un nouveau coloris pour le troisième de chez Corsair

Le K60 PRO TKL

Le premier clavier Corsair est donc au format TKL à savoir sans pavé numérique pour un aspect plus compact. Coté alimentation on retrouve le classique USB Type-C détachable. Pour son RGB, l'ensemble profite d'un RGB touche par touche. Pour mémoire l'intérieur du clavier jouit des nouveaux commutateurs OPX du constructeur avec une durée de vie de 150 millions d’activations et un point d’accentuation placé à 1 mm. Les touches PBT sont absentes et il faudra passer au modèle K70 PRO OPX pour en profiter. Le prix de vente est de 149,99 euros.

Le 470 PRO OPX est le deuxième clavier haut de gamme à se lancer. Ceux qui connaissent un peu le constructeur Corsair savent que le K70 est une valeur sûre qui est depuis longtemps à la vente et qui a le droit fréquemment à de nouvelles versions... Plaque de couche en aluminium, touches PBT double injection, les finitions sont visiblement encore une fois au top. Il profite de la technologie Axon pour un polling rate à 8000 Hz donc un temps de réaction ultime. La grosse nouveauté est évidemment la technologie OPX. Le clavier est proposé au tarif de 219,99 euros. Ce qui reste évidemment assez onéreux malgré tout.