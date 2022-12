Lors de la Gamescom 2022 à Cologne, nous avons pu apprendre l'existence d'un étrange moniteur flexible chez Corsair portant le doux nom de Xeneon Flex 45WQHD240 OLED. Plusieurs mois plus tard il est temps pour le constructeur américain de dévoiler la bête plus en détail, notamment via une vidéo.

Un écran flexible pour Corsair

L'idée de départ de Corsair est simple, au lieu de faire le choix entre une dalle incurvée ou une dalle plate, pourquoi ne pas choisir un moniteur qui peut faire les deux, selon la situation ? C'est donc là que prend naissance le Xeneon Flex 45WQHD240 OLED. Un 45 pouces qui peut atteindre une courbure de 800R avec une manipulation simple comme bonjour et visible ci-dessous. Via deux poignées sur chacun des cotés de l'écran.

Toujours plus haut dans les caractéristiques Corsair annonce une luminosité maximale de 1 000 nits et un rapport de contraste de 1 500 000:1. La définition propose du WQHD soit 3440 x 1440 avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. La dalle se dote évidemment de toutes les technologies actuelles pour une fluidité parfaite avec de l'AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-SYNC.

Avec tout ça, et comme on peut s'en douter, le Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED est au tarif très salé 2399 euros avec les premières expéditions prévues pour la fin décembre 2022. Autant dire que c'est plutôt inaccessible pour le tout venant. Il va falloir être un technophile averti ou fortuné pour avoir l'occasion de se le procurer.