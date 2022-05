Corsair dont on a l'habitude de parler pour les périphériques ou encore la RAM et les boitiers profite du Computex 2022 pour dévoiler son tout premier laptop. Le Corsair Voyager a1600 AMD Advantage, présentation !

Il fallait bien que cela arrive un jour, Corsair dévoile son tout premier PC portable. Celui-ci porte le nom de Corsair Voyager a1600 AMD Advantage. Il s'agit donc d'un grand format avec écran 16 pouces au format 16:10 pour une définition de 2560 x 1600 pixels et une fréquence de rafraichissement de 240 Hz. AMD Advantage, la dalle en question est certifiée AMD FreeSync Premium.

Une configuration costaude pour ce premier PC Corsair

Clairement, Corsair a voulu faire les choses dans les règles avec même la possibilité de choisir sa configuration entre un pack CPU AMD Ryzen 7 6800 HS (4,4 GHz), 16 Go de DDR5 et 1 To de SSD NVMe PCIe 4.0. Ou un pack Ryzen 9 6900 HS (4,8 GHz), 32 Go de DDR5 et 2 To de stockage NVMe PCIe 4.0.

Une machine intéressante pour le Stream

Les deux s'équipent d'un GPU Radeon RX 6800M ce qui équivaut (à peut prêt) à une RTX 3070 Ti mobile. On connait aussi l'amour de Corsair pour les streameurs via sa marque Elgato. Cela tombe bien puisque l'on retrouve des fonctionnalités du fameux Stream Deck directement au dessus du clavier. Avec la présence de 10 touches S-Key. L'occasion d'avoir la possibilité de créer plein de raccourcis et se faciliter la vie pour le stream.

Enfin, pour la connectique, ce Corsair Voyager a1600 AMD Advantage propose deux ports USB 4.0 Thunderbolt 3, un port USB 3.2 Gen2 Type-C, un port USB 3.2 Gen1 Type-A, un lecteur de cartes SDXC 7.0 et un très classique jack 3,5 mm. Pour la connectivité on peut compter sur Il le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Pour l'heure le communiqué est avare en informations sur la date de sortie mais on sait au moins qu'il faudra respectivement débourser 2699,99 dollars pour le modèle Ryzen 7 et 2999,99 dollars pour le modèle Ryzen 9.