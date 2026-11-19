Avant le grand vendredi noir, CORSAIR a déjà lancé ses offres du Early Black Friday. Et autant dire que ce ne sont pas les bonnes affaires qui manquent si vous comptiez changer certaines pièces de votre setup ou le compléter.

Le Black Friday approche et, comme chaque année, c’est l’occasion idéale pour améliorer son setup sans avoir à vendre un rein sur le marché noir. Cette fois, CORSAIR prend un peu d’avance avec ses offres Early Black Friday, disponibles dès maintenant sur sa boutique en ligne. Et ce ne sont pas les réductions intéressantes qui manquent, avec de jolies ristournes sur plusieurs périphériques gaming phares de la marque, dont de belles pièces pour les joueurs exigeants, comme pour les amateurs de setups bien optimisés.

CORSAIR dégaine déjà ses offres du Black Friday 2026

Des casques, des souris de haute performance, des claviers pensés pour les gamers et même des tapis, CORSAIR ratisse large pour ses offres du Early Black Friday. Et si ce ne sont pas les offres qui manquent, nous vous avons sélectionné les promotions à ne pas manquer lors de cette opération commerciale.

SABRE v2 Pro Ultralight une excellente souris à moins de 70€

On commence donc avec la SABRE v2 Pro Ultralight, une souris gaming sans fil qui porte plutôt bien son nom. Avec seulement 36 grammes sur la balance, un vrai confort une fois entre vos mains, parole, et un taux d’interrogation pouvant atteindre 8000 Hz, elle offre une expérience particulièrement réactive et une prise en main tout en légèreté. Parfaite pour les amateurs de FPS. Grâce aux promotions CORSAIR du Early Black Friday, la souris SABRE v2 Pro Ultralight passe donc de 109,99€ à 69,99€ soit une remise de 36% du 16 novembre au 14 décembre 2026.

SABRE v2 Pro Ultralight

SCIMITAR ELITE WIRELESS SE MMO, une souris pour les joueurs de MMO

Quant aux joueurs de MMO, difficile de ne pas leur recommander la SCIMITAR ELITE WIRELESS SE MMO. La conception de cette souris orientée vers les jeux nécessitant de nombreuses commandes permet de garder ses raccourcis à portée de main, sans avoir besoin de transformer son clavier en véritable tableau de bord d’avion. Pratique, efficace et avec une prise en main adoubée, la souris est proposée à 99,99€ au lieu de 149,99€ (-33%) jusqu'au 30 novembre 2026.

SCIMITAR ELITE WIRELESS SE MMO

K70 PRO TKL (MGX v2), un excellent clavier CORSAIR en promo

Les amateurs de claviers ne sont pas oubliés avec une belle promo sur le K70 PRO TKL (MGX v2). Ce modèle compact propose des switches magnétiques à effet Hall, programmables pour offrir une expérience de frappe personnalisable et des possibilités de réglage adaptées aux habitudes de chacun. Lors des promos CORSAIR du Early Black Friday, le clavier passe ainsi à 109,99€ au lieu de 179,99€ (-39%) du 16 au 30 novembre 2026.

K70 PRO TKL (MGX v2)

Le GALLEON 100 SD, le clavier pour les streameurs

On termine notre sélection des offres CORSAIR du Early Black Friday avec un clavier mécanique pensé pour les créateurs de contenus. A l’heure où les streamings de GTA 6 vont foisonner, le GALLEON 100 SD intègre directement un Stream Deck. Une solution deux-en-un plutôt séduisante pour gérer ses raccourcis, ses applications et ses commandes de streaming sans avoir besoin de multiplier les périphériques. Grâce aux offres du Early Black Friday 2026, le clavier passe à 279,99€ au lieu de 349,99€, soit une réduction de 20%. Et du 27 au 30 novembre, les 290 premières commandes repartiront en prime avec un Elgato Key Light Neo avec pince, d’une valeur de 99,99€. Un beau cadeau.

GALLEON 100 SD

Plein d'autres offres CORSAIR du Black Friday arrivent

Et ce n’est là qu’un bref aperçu des nombreuses offres Early Black Friday de CORSAIR. Que vous cherchiez à changer de souris, de clavier ou, globalement, à franchir un cap dans votre setup, vous n’avez plus qu’à chiner parmi leurs offres. Et on vous conseille fortement de garder un œil sur la boutique, puisque de nouvelles promotions seront annoncées à partir du 27 novembre pour le Black Friday, le vrai, qui seront plus éphémères et se termineront le 29 novembre 2026. En attendant, vous pouvez trouver toutes les offres sur la boutique officielle à cette adresse.