Une belle promotion en ce moment chez Amazon, avec une petite clé USB de 64 Go qui passe sous la barre des 10 € : la SanDisk Ultra Flair est à moitié prix pour les promos de Noël.

La clé USB est surement l’un des accessoires les plus indispensables pour quiconque utilise un ordinateur. Grâce à elle, vous pouvez échanger des données et transporter vos fichiers de façon sécurisée, le tout dans un petit objet qui tient dans la poche. Donc, faites vous plaisir avec la SanDisk Ultra Flair 64 Go, qui est actuellement en promotion.

SanDisk Ultra Flair 64 Go : un prix imbattable qui passe sous la barre des 10 €

En bref, cette clé est compatible avec le standard USB 3.0, elle offre une vitesse de transfert de 150 Mo/s et elle est munie de la fonction SanDisk SecureAccess. Elle possède aussi une petite anse qui fait que vous pouvez l'accrocher à un porte-clé pour la garder tout le temps près de vous.

Le prix de base de la SanDisk Ultra Flair 64 Go est de 18,99 €, mais avec cette promotion de fin d'année, vous pouvez l’avoir pour seulement 9,37 € !

Même si ce n'est pas pour l’offrir autant que cadeau, cette clé USB vous sera pratique dans votre quotidien. Elle vous permettra de stocker toutes les photos et vidéos prises pendant les fêtes de fin d’année ou mettre des dessins animés dessus pour divertir les plus jeunes durant le réveillon.

Vous n'avez qu'à débourser 9,37 € pour vous offrir cette petite merveille, alors qu'elle se vendait à 18,99 €. C'est un bon plan pas cher pour la fin de l'année.