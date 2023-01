Le constructeur Acer profite donc du CES 2023 de Las Vegas pour dévoiler le eKinekt BD 3. Derrière ce nom étrange se trouve en fait une sorte de vélo d'appartement permettant tout simplement de recharger son PC portable. Eh oui, c'est aussi ça le progrès. En fait c'est l'acte de pédaler avec l'outil qui va recharger vos appareils.

Un outil made in Acer pour faire du sport et recharger

Selon Acer, une heure de pédalage avec cet outil à 60 rotations par minute permet de générer 75 watts. L’utilisateur dispose pour la recharge de deux ports USB Type-A et de deux ports USB Type-C pour brancher plusieurs appareils en même temps. Un indicateur LED s’allume lorsque l’énergie du pédalage se transforme en électricité pour les appareils électroniques. Ca marche donc avec tout ce que vous pouvez imaginer.

L'outil eKinekt BD 3 propose deux modes : travail et sport. Sur le premier mode, le bureau est rapproché de l’utilisateur pour lui permettre de travailler. Cela se fait donc en douceur. Et en monde sport le bureau est eloigné pour permettre d'aller beaucoup plus vite.

L'outil eKinekt BD 3 sera disponible à Taïwan en avril pour 29 000 NTD et en juin en Europe pour 999 EUR. C'est effectivement assez onéreux mais ça reste tout de même dans la moyenne haute du velo elliptique traditionnel. Avec l'ajout technologique en plus qui permet de faire deux choses en une.

Pour un suivi plus précis, les cyclistes peuvent saisir des informations personnelles telles que la taille, le poids, le sexe et l'âge sur leurs profils d'application. Il enregistre également l'historique des entraînements pour que les utilisateurs puissent suivre leurs progrès et comparer les résultats au fil du temps

Que pensez-vous de cette nouveauté ? Est-ce le genre de technologique qui vous intéresse ?