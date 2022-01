Comme chaque année, Nvidia est présent au CES 2022 qui se tient cette anné encore à Las Vegas, et le constructeur Nvidia est évidemment de la partie. Cette fois, pas question d'y voir le PDG Jensen Huang alias l'homme à la veste en cuir. Non : pour le CES 2022, nous pourrons compter sur la présence de Jeff Fisher, le vice-président senior de la branche GeForce de Nvidia et d'Ali Kani, directeur générale de la branche automobile.

À quoi faut t-il s'attendre coté gaming ?

Techniquement, la très puissante GeForce RTX 3090 Ti qui s'entend comme le nouveau modèle (très) haut de gamme du constructeur devrait se dévoiler. Avec pourquoi pas, quelques benchmarks à la clé, histoire de montrer ce qu'elle a sous le capot. Reposant sur un GPU GA102-350, elle posséderait 10752 cœurs CUDA et exploiterait 24 Go GDDR6X (contre 19 pour la RTX 3090).

Haut et entrée de gamme de chez Nvidia

Pour contrebalancer un peu et venir concurrencer les produits d'entrée de gamme à venir chez Intel avec ses Arc Alchemist, on devrait aussi pouvoir profiter de l'annonce d'une carte RTX 3050. Celle-ci devrait même être disponible en version 4 et 6 Go. Certaines rumeurs font toujours état de probables GeForce RTX 3070 Ti 16 Go et RTX 3080 12 Go.

On peut aussi légitimement se demander si Nvidia va aborder de manière concrète des problèmes d'approvisionnement en composants et des ruptures de stock qui touchent le milieu. Car sortir de nouveaux modèles de cartes, c'est bien. Mais pouvoir rendre le tout accessible, c'est encore mieux.

La conférence Nvidia en elle même

La conférence a lieu le mardi 4 janvier 2022 à 17h00 (heure française) et vous pouvez la suivre via le lien YouTube ci-dessus.