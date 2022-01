Samsung a profité du CES 2022 pour dévoiler le très atypique et hors norme Odyssey Ark, un élégant écran 4K incurvé de 55 pouces. Si la courbure est inconnue, les différents visuels laissent songeur, certains médias présents sur place annoncent toutefois un rayon de courbure de 1000R . Samsung dévoile notamment un réglage en hauteur mais aussi un mode vertical qui donne l'impressionnante sensation de se retrouver en face d'un cockpit.

Le créateur de contenu Tim Schofield a prit quelques clichés du produit, et le résultat est assez stupéfiant.

Son format d'image est de 16:9 à l'horizontale, mais il présente toutefois une très bonne capacité d'adaptation permettant de s'en servir aussi bien en tant que télévision que de moniteur. Il est en effet livré avec un support réglable, précise Samsung, qui permet donc de le pivoter et de l'incliner à foison. On peut imaginer ce type d'utilisation à la verticale, notamment pour les amateurs de streaming n'ayant pas beaucoup de place et qui ne peuvent s'encombrer de plusieurs grands écrans.

Une molette de contrôle qui est disponible avec l'écran permet d'instantanément le redimensionner aux tailles courantes. Il subsiste toutefois quelques points d'interrogation, aussi bien sur les informations purement techniques que sur le prix ou la potentielle date de sortie. Nul doute que Samsung en dira plus dans les semaines ou mois à venir.

Ce type de moniteur est évidemment très gadget mais c'est typiquement le genre de produit qui peut correspondre à certains types de publics niches qui ne trouvent pas leurs comptes avec des écrans un peu plus classiques.