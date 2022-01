À l'occasion de la conférence Nvidia du CES 2022, nous avons pu comme les rumeurs pouvaient laisser présager découvrir deux nouvelles cartes graphiques pour PC de bureau. La RTX 3050 et la RTX 3090.

Lors de la conférence Nvidia, nous avons pu découvrir la toute nouvelle carte d'entrée de gamme du constructeur, la GeForce RTX 3050. Sur le papier, les promesses sont belles, puisqu'elle permet aux dires de Nvidia de dépasser le seuil des 60 FPS sous RTX. Alors que la RTX 3060 avait été lancé à un tarif de 329 dollars hors taxes, la nouvelle RTX 3050 vise un prix public de 249 dollars hors taxes. Mais comme vous savez, la pénurie guette et il est très peu probable de trouver une carte à ce prix. On rappellera à toutes fins utiles que la RTX 3060 étant par exemple introuvable en dessous des 650 euros...

La benjamine de chez Nvidia

Coté chiffre, cela devient intéressant pour monsieur tout le monde puisque ce modèle entrée de gamme (au prix du milieu de gamme/haut de gamme) embarque 2560 Unités de calcul, 780 MHz de fréquence Boost, 8 Go de mémoire GDDR6 sur une interface 128 bit et bien entendu une comptabilité RTX et DLSS pour gagner en performance.

La puissance brute de la RTX 3090 Ti

Nvidia a utilisé habilement profité de la conférence pour officialiser la GeForce RTX 3090 Ti, sans pour autant entrer dans les détails. Ces derniers arriveront dans le courant du mois de janvier mais l'on sait déjà qu'elle possède 10752 cœurs CUDA, 84 cœurs RT et 336 cœurs Tensor. Elle profite aussi d’une vitesse mémoire de 21 Gbit/s. La grosse interrogation concerne désormais le tarif, qui devrait, nous n'en doutons pas, être assez élevé.

GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti mobiles

Les autres annonces concernent deux cartes laptop (pour PC portable, donc) avec l'arrivée des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti mobiles. Voilà la description succincte qui en est faite par Nvidia :

Dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 la plus rapide jamais livrée dans un ordinateur portable, la RTX 3080 Ti offre des performances supérieures à celles de la NVIDIA TITAN RTX de bureau. Les ordinateurs portables RTX 3080 Ti commencent à 2 499 dollars. La nouvelle GeForce RTX 3070 Ti est jusqu’à 70 % plus rapide que les ordinateurs portables RTX 2070 SUPER et peut fournir 100 images par seconde en résolution 1440p. Les ordinateurs portables RTX 3070 Ti sont disponibles à partir de 1 499 dollars.

Et bon courage à ceux qui espéreront mettre la main sur l'une de ces nouveautés !