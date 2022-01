MSI lève le voile sur le MEG 271Q Mini LED. Derrière ce nom barbare se cache un écran de 27 pouces au format 16:9 et proposant une définition WQHD (soit 2560 x 1440 pixels). Ce qui fait tout son charme c'est surtout sa dalle Rapid IPS et son rétro-éclairage Mini-LED.

Vous l'aurez compris, le Mini-LED, c'est l'avenir. Enfin, selon certains. Cette technologie permet d'offrir une image beaucoup plus dynamique avec de biens meilleurs contrastes. 2022 devrait être l'année du Mini-LED à en croire les différentes annonces, et MSI l'a bien compris. Se faisant, le rendu visuel est bien meilleur qu'un écran plus classique, et l'on peut en plus compter sur une certification VESA Display HDR1000 pour sublimer les couleurs. Enfin, la technologie Rapid IPS (ou Fast IPS selon les constructeurs) permet de proposer une meilleure réactivité.

Le seul visuel disponible pour l'écran à l'heure actuelle.

MSI propose ce qui se fait de mieux pour son écran

Là où cet écran MSI fait fort, c'est qu'il dispose aussi d'une fréquence de rafraichissement de 300 Hz. De fait, c'est un écran parfait pour l'eSport et ceux qui sont en quête d'une fluidité et réactivité absolue. Pour ce qui est des autres caractéristiques, toujours pour la fluidité, on ne manquera pas de noter une compatibilité Nvidia Gsyn, une technologie Nvidia qui permet de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de votre carte graphique avec celle de votre écran.

Enfin le temps de réponse est annoncé à 1 ms. Pour l'heure, nous n'avons aucune date de lancement ou prix pour ce joli jouet technologique. Nul doute que MSI se chargera de nous donner les informations dans les semaines ou mois à venir.