Le CES 2022 permet entre autres choses de découvrir tout un tas de nouveaux périphériques. Dans le lot, un casque qui fait pas mal parler de lui pour son autonomie, le Cloud Alpha Wireless de chez HyperX. Celui-ci propose en effet l'autonomie la plus longue du marché avec pas moins de 300 heures (sur une seule charge). Il faut tout de même 4 heures 30 pour pouvoir assurer la pleine charge, mais l'on peut tout de même partir l'esprit tranquille par la suite, notamment en cas de départ en vacances.

Un casque haut de gamme

Le casque offre une expérience audio qui se veut la plus immersive possible avec la technologie DTS Headphone:X, qui s'entend comme une technologie d'optimisation du son diffusé au travers d'un casque. Ce Cloud Alpha Wireless est aussi équipé de la nouvelle technologie à double chambre améliorée, conçue sur mesure. Une fois encore pour en améliorer l'immersion. Le périphérique profite aussi de haut-parleurs HyperX de 50 mm qui présentent un design plus fin et plus léger tout en conservant le son et les performances de la version filaire.

Confort d'utilisation

HyperX promet aussi un confort d'utilisation certain, notamment grâce au similicuir souple et pliable, et à la mousse à mémoire de forme. Le but est d'éviter au maximum "l'effet serre tête" sur vos oreilles, qui peut survenir après plusieurs heures d'utilisation. Le tour de tête est lui aussi matelassé, pour les plus chevelus d'entre nous. Et tant mieux, car il pèse tout de même 335 g !

Le casque est doté d'un micro amovible bidirectionnel, avec annulation du bruit ambiant grâce à une mousse spéciale. Le casque possède aussi un indicateur d'état LED et des commandes audio intégrées sur l'oreillette. Ce Cloud Alpha Wireless propose pour la connectique du 2,4 Ghz avec une portée de 20 mètres.

Ce casque HyperX est prévu pour février prochain au tarif de 199 dollars.