Les amateurs de high tech ont les yeux vers Las Vegas en ce moment. Le CEs 20222 leur donne en effet l'occasion de découvrir de nombreux nouveaux périphériques pour PC, à l'image du clavier Strix Flare II Animate de chez ASUS. Le produit en question se distingue surtout de par son design et la présence de 312 mini-LED programmables. Entièrement gadget, il reste un clavier assez unique en son genre.

ASUS veut rendre votre clavier unique

Surnommé AniMe Matrix LED, il est possible de créer avec ce système ses propres images et animations, ou tout simplement y afficher certaines informations, comme la date et l'heure ou le niveau de batterie pour la version sans fil. ASUS précise même qu'il est possible via le logiciel de faire réagir le clavier à ce qui se passe à l'écran.

Gadget, mais pas que

Outre l'aspect amusant de ce système Mini LED,le clavier dispose de très bonnes performances et il affiche ainsi une fréquence ultra élevée de 8000 HZ permettant de proposer un temps de réponse de... 0,125 ms. Un record qui n'est pas forcément utile dans la plupart des utilisations, mais qui aura le mérite d'en faire l'un des claviers les plus rapides de l'Ouest .

Ce clavier ASUS souhaite aussi bluffer au niveau de ses touches en plastique PBT avec switches mécaniques interchangeables à la volée. Pour ceux qui ne souhaitent pas être indisposés par le son des touches, elles s'équipent également d'une mousse pour réduire le son de pression. Se faisant, on a le droit à un clavier mécanique "silencieux". Reste à voir dans quelle mesure, par rapport à un modèle LOW Profile, pour ne citer que lui.

Prévu pour le mois de janvier, le Strix Flare II Animate est tout de même annoncé à un tarif de 220 dollars. On est donc clairement sur un produit haut de gamme.