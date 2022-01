La gamme Predator de chez ACER est celle qui concerne le gaming. En toute logique, les deux nouveaux moniteurs présentés ont été taillés sur-mesure pour les joueurs doublés d'esthètes.

ACER Predator CG48 : Le géant

Le premier d'entre eux est l'ACER Predator CG48 qui propose tout de même une dalle OLED de 48 pouces dotée d'une fréquence de rafraichissement de 138 Hz. Oui vous avez bien lu, l'écran fait le choix de la différence et ne propose pas le sacro-saint 144 Hz. Coté connectique, il embarque des ports HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, quatre ports USB 3.2, mais aussi un USB-C capable de soutenir un laptop en 65 W.

ACER précise que le moniteur, qui fait presque office de télévision de par sa taille, est entièrement compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro. De quoi optimiser au mieux la fluidité. Le temps de réponse est annoncé à 0,1 ms, ce qui s'explique notamment grâce à la présence d'un écran OLED.

Pour le rendu des couleurs, le constructeur annonce enfin la prise en charge de l'HDR10 et 98% de l'espace DCI-P3. Le Predator ACER CG48 ne sera pas disponible avant le troisième trimestre de 2022, au prix assez prohibitif de 2199 euros. À ce prix, on va forcément murir sa réflexion avant de se décider.

Predator X32 et X32 FP : Le mini-LED

L'autre écran qui se décline en deux modèles est l'ACER Predator X32 et X32 FP. Comme le nom l'indique, ce sont des moniteurs 32 pouces dotés d'une dalle IPS 4K UHD (3840 x 2160). Le X32 peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur HDMI 2.0 et 160 Hz à l'aide d'un connecteur DisplayPort 1.4. Celui-ci dépasse donc le fameux 144 Hz, ce qui est pour le moment très rare pour les moniteurs 4K, pour ne pas dire quasiment inexistant.

Le X32 couvre 99% de l'espace colorimétrique Adobe RVB et revendique la certification VESA DisplayHDR 1000. On notera pour renforcer encore un peu plus la fluidité la prise en charge de Nvidia G-Sync Ultimate. Coté contraste/luminosité, ACER annonce un pic de1000 nits en mode HDR.

Le X32 FP propose les mêmes bases mais va un peu plus loin, puisqu'il permet de faire du 160 Hz en 4K avec un overclocking qui permet de monter à 165 Hz. Ce qui en ferait selon ACER, le moniteur le plus rapide à l'heure actuelle sur le marché. Rien que ça. L'écran d'ACER embarque également 4 ports HDM 2.1 au lieu du plus classique HDMI 2.0. Se faisant, l'écran est aussi parfait pour les consoles de salon. Le Predator X32 sortira au troisième trimestre 2022 au tarif de 1899 euros et le Predator X32 sera lui au tarif plus salé de 2199 euros.