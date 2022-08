Si vous trouvez votre PC moche ou que vos proches ne supportent plus la présence d'un boitier disgracieux au milieu de votre chambre ou de votre salon, sachez que l'entreprise chinoise Metalfish propose un boitier qui fait office d'aquarium. Son nom ? MetalFish Y2. Ce plaisir pour les yeux deux-en-un est surprenant.

Metalfish Y2 : ce PC pour aquariophile

Ce PC au concept plus qu'original mesure 370 x 250 x 290 mm et dispose de deux ports USB 3.0 à l'avant, et peut accueillir un disque dur 2,5" ainsi qu'une carte mère au format Micro-ATX. Côté refroidissement, le tout est assuré par deux ventilateurs RGB à l'avant. On ne sait pas si l'aquarium en lui même peut assurer le refroidissement du boitier.

Un aquarium

La partie supérieure (l'aquarium) est séparée du boîtier par une couche acrylique de 3 mm. Une pompe, un filtre et un oxygénateur sont inclus et l'alimentation se fait via USB. L'autre question qui se pose est de savoir si l'aquarium est suffisamment hermétique à la chaleur des composants pour ne pas faire trop monter en température l'eau des poissons.

Il est à noter que certaines espèces sont très sensibles à la fluctuation de température et un simple écart de quelques degrés peut se montre fatal. Ce PC est donc une bonne idée mais il vaut mieux être certain que tout va fonctionner au mieux pour la santé de vos protégés à écailles.

Vendu sur le site du fabricant chinois, il est proposé au prix de 75 euros.