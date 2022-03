Cela n'est plus un secret pour personne, le prix des cartes graphiques est délirant mais une baisse progressive est en train d'avoir lieu depuis plusieurs mois. Explications de l'évolution des tendances.

Entre la pandémie mondiale et la demande exubérante des mineurs, les cartes graphiques ont eu de gros problèmes de rupture depuis 2 ans. Il en a résulté des prix à la hausse, avec parfois des sommes vertigineuses. Aussi bien du coté de chez Nvidia que de chez AMD.

Des cartes graphiques qui baissent de prix ?

Mais cette tendance commence doucement à s'inverser. En effet le site 3DCenter analyse chaque mois les tarifs pratiqués sur le marché des cartes graphiques. Et la conclusion la plus récente est que les prix sont en train de baisser. Ainsi les prix des GeForce RTX 30 et des Radeon RX 6000 sont actuellement à 25% de surcout par rapport aux prix conseillés. Contre 87% au mois de décembre 2021.

Si cette tendance continue, les prix devraient revenir à la normale en mai de cette année. Mais ne crions pas trop vite victoire. Car avec la remontée des cas COVID en Chine et la politique de fermeture actuelle dans ce pays, les choses peuvent encore changer.

On reste tout de même sur une belle courbe et on espère vraiment que cette année, ça sera la bonne pour enfin pouvoir changer son matériel de manière décente sans trop de surcout.